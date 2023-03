Lo scientifico ’Galilei’ ospita una delegazione del liceo di Bratislava

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, le porte del liceo scientifico ’Galilei’ si sono aperte nuovamente per l’accoglienza degli studenti stranieri. La professoressa Rita Moretti, coadiuvata dalla collega Francesca Serafini, infatti, ha accolto alcuni studenti di un liceo di Bratislava, accompagnati dai professori Tiziano Vita, originario di Macerata, e Andrea Secomandi, che sono ospiti di famiglie di studenti delle classi prime del liceo scientifico Galilei, nell’ambito del gemellaggio con un liceo di Bratislava. Arrivati lunedì scorso, i ragazzi sono stati ricevuti mercoledì dalla dirigente Roberta Ciampechini, hanno assistito ad alcune lezioni e partecipato a laboratori di scienze e fisica. In mattinata sono stati anche ricevuti in Comune dal sindaco Sandro Parcaroli. Nei prossimi giorni, invece, effettueranno un tour delle Marche