Lo sciopero alla Poltrona Frau: "Dai contratti agli stipendi, trattati come lavoratori di serie B"

Sciopero di otto ore del settore logistico dell’azienda Poltrona Frau a Tolentino. Ieri i soci lavoratori della logistica hanno deciso di incrociare le braccia e, di fatto, fermare l’azienda, per chiedere un’assunzione come dipendenti inquadrati con contratto collettivo nazionale merci e logistica. Sono 41 i lavoratori della cooperativa Spazio, che fa capo ad un’altra cooperativa, la Ceva, che hanno scioperato di fronte all’azienda con in testa Nicola Serrani, Rsa della Logistica di Poltrona Frau, il segretario provinciale Filt Cgil, Angelo Ceccarelli, le Rsu Poltrona Frau oltre a Fillea Cgil e Filca Cisl. "Evidenziamo la poca trasparenza e l’instabilità delle condizioni dei 41 soci lavoratori e lavoratrici della cooperativa all’interno della logistica. Con il verbale di incontro del 16 marzo 2022 si sanciva l’ennesimo cambio di appalto per servizi logistici relativi ai prodotti residenziali e automotive. Ma la struttura che ha vinto ha subito subappaltato il servizio a quella che perse la gara e ad oggi, dopo due anni, non c’è una firma che sancisca formalmente questo passaggio".

E la preoccupazione è alta tra i lavoratori: "Se mi ammalo o succede qualcosa – chiede Michela Mancini – a chi mi devo rivolgere per essere tutelata? Per chi lavoro io?". La preoccupazione ha superato i livelli di guardia e i lavoratori non sono più disposti alla tolleranza: "Basta cambi di cooperativa a scatola chiusa, questo è un sistema di gestione malato, con una logica di perenne ribasso". Altra bizzarria riguarda il trattamento economico: "Gli stipendi di impiegati o mulettisti ad esempio – spiega uno dei lavoratori, Sebastiano – sono uguali. Non viene riconosciuta la specifica competenza. Chi movimenta i mezzi ed ha anche delle grandi responsabilità, non può percepire la stessa paga di chi non lo fa". I soci lavoratori della cooperativa, peraltro, percepiscono 2,90 euro orarie in meno rispetto ai dipendenti dell’azienda. Che a fine mese non sono pochi. "Lavoro qui da due anni – spiega ancora Michela Mancini – come impiegata nel settore logistica. Organizziamo il lavoro e non siamo per niente qualificati. Se faccio degli straordinari, vengono trattenuti, a me viene riconosciuta la minima parte e anche i contributi sono al minimo". Sulla stessa linea anche Maicol Cruciani: "I nostri contributi sono al minimo, e se un giorno i nostri figli avranno bisogno, noi non potremo aiutarli. Anzi, dovremo essere noi a chiedere aiuto a loro". È un veterano Alberico Frifrini, da 15 anni in questa situazione: "Le tariffe orarie sono sempre le stesse. Ci sarebbero scatti di anzianità ma ogni due anni cambia la cooperativa, noi ricominciamo sempre da capo". In sostegno alla manifestazione anche le Rsu Poltrona Frau che sottolinea la "necessità di stabilizzare tutti i lavoratori che a vario titolo partecipano alla realizzazione dei prodotti. Così come è fondamentale individuare un protocollo che renda trasparente le condizioni degli appalti e garantisca le migliori condizioni possibili. I soci lavoratori della logistica svolgono un ruolo fondamentale per l’approvvigionamento dei materiali usati dalle maestranze, sono una cerniera indispensabile tra il magazzino e la produzione. Senza loro la produzione stessa potrebbe subire rallentamenti o arrestarsi del tutto".