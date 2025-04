Lo sciopero dei corrieri di Amazon

Anche la Filt Cgil di Macerata ha aderito con un presidio, venerdì scorso, allo sciopero nazionale dei driver di Amazon, indotto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Lo fa sapere Angelo Ceccarelli, segretario provinciale della sigla sindacale. "Lo sciopero dei driver e addetti alle consegne per Amazon – spiega Ceccarelli (foto) – ha messo al centro le lavoratrici e lavoratori in appalto consegne Amazon per rivendicare: incremento valore trasferta, riduzione orario di lavoro, più sicurezza sul lavoro e lo stop ai contratti precari e stabilizzare occupazione. Rivendichiamo – spiega Ceccarelli – un incremento sostanziale del valore della trasferta, con un importante risultato relativamente al salario, anche con l’aumento del premio di risultato. Necessaria inoltre una strutturale riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente abbattimento dei carichi e delle consegne, che può avvenire non saturando la flessibilità. Rivendichiamo anche un intervento fondamentale sulla sicurezza, attraverso la previsione di interruzione o chiusura dei servizi in caso di allerta meteo rossa, a tutela dell’incolumità dei driver e infine un passo avanti sulla qualità dell’occupazione, con l’obiettivo della stabilizzazione dei contratti di lavoro precari".