Lo sciopero dei prof per Gaza. Adesione alta nelle scuole: "Non si può stare a guardare"

Si è fatto sentire soprattutto nelle scuole lo sciopero proclamato dall’Unione dei sindacati di base per protestare contro quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e a sostegno del popolo palestinese. Tanti gli insegnanti della provincia che non si sono presentati in classe, mentre sono state molte meno le adesioni negli altri settori. I dirigenti scolastici, come da prassi, avevano informato le famiglie che per l’intera giornata di ieri era previsto uno sciopero del personale docente, Ata e educativo, chiarendo che proprio per questo "l’istituto scolastico potrebbe non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni".

Non ci sono ufficiali percentuali sulle adesioni alla protesta, ma mediamente si viaggia attorno al 30/35 per cento, valori molto elevati per il comparto dell’istruzione, di solito restio ad incrociare le braccia. Valori che si spiegano, evidentemente, con il fatto che hanno aderito alla sciopero tante persone non iscritte ad alcun sindacato, o iscritte ad altri sindacati, ma che hanno ritenuto di farsi sentire su una questione così drammatica com’è quella che si sta consumando nella Striscia di Gaza. Di certo non sono mancati i disagi. In più di un caso, anche per l’adesione alla protesta dei collaboratori scolastici, qualche istituto, come quello di via Ugo Bassi a Civitanova, è stato chiuso, mentre in altri casi, specie i ragazzi sono stati fatti uscire prima rispetto all’orario previsto. In alcune città, a partire da Recanati, dove ai cancelli del Liceo Leopardi hanno affisso uno striscione con su scritto "L’indifferenza uccide", sono scesi in piazza anche gli studenti. La protesta nella città leopardiana era stata preparata con la diffusione nei giorni scorsi di un volantino che invitava alla partecipazione: "La scuola e l’università non possono essere separate dal mondo. La nostra educazione deve formare cittadini consapevoli, non spettatori passivi. Per questo abbiamo deciso di non stare a guardare e farci sentire". Dopo il presidio davanti alla scuola si sono portati al giardino delle parole interrotte di Fonti San Lorenzo dove hanno letto messaggi di pace e ascoltato testimonianze sulla situazione in Palestina. In alcune scuole della provincia alcuni degli insegnanti che non hanno scioperato hanno fatto svolgere ai ragazzi delle attività legate al tema della pace. Sia a Recanati che a Civitanova nei giorni scorsi alcuni gruppi di insegnanti avevano preso posizione con documenti ufficiali per denunciare il genocidio in corso ai danni della popolazione di Gaza. Tanti, infine, i giovani maceratesi che non pomeriggio di ieri hanno preso parte alla manifestazione regionale di Ancona.