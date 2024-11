Lo sciopero generale: "I lavoratori sono stanchi, adesione fino al 60%"

"Una giornata che ci dà grande fiducia. Solo con i bus, dalla provincia di Macerata siamo partiti in più di 300 alla volta di Fabriano, dove si è tenuta la manifestazione regionale, alla quale hanno partecipato 5mila persone". Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, è soddisfatto della risposta che è arrivata dai lavoratori nel giorno dello sciopero generale. "Nonostante i molteplici tentativi di far passare questo sciopero come politico – prosegue – c’è stata una adesione elevata alla protesta. In provincia di Macerata nelle imprese private si oscilla tra un minimo del 30% e un massimo del 60%, con punte anche di molto superiori, come alla Poltrona Frau, dove si è raggiunto il 75%. Non abbiamo ancora i dati inerenti alla pubblica amministrazione, ma in generale la gente è stanca di una situazione che si può riassumere con una battuta: bassi salari e sempre meno servizi, colpiti dai tagli della manovra finanziaria". In ballo, insomma, c’è la vita delle persone in carne e ossa. "Vale la pena sottolineare che il 25% dei lavoratori italiani ha un reddito lordo annuo inferiore a 10mila euro: questo significa lavoro povero a cui si aggiunge la difficoltà di accedere ai servizi, primo tra tutti la sanità". Lo sciopero ha anche avuto l’obiettivo di richiamare il governo a politiche industriali e sociali più attente ed efficaci. "La situazione della Beko di Fabriano può avere contraccolpi pesanti anche nella nostra provincia, dove operano diverse aziende dell’indotto. Nello stesso tempo c’è grande preoccupazione per il tessile-calzaturiero. Al momento sono diverse le imprese che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione. Una situazione che, ovviamente, costituisce solo un supporto temporaneo. E, a quanto si sa al momento, le previsioni per il nuovo anno non promettono niente di buono. Ecco perché continueremo la mobilitazione". "Altro che sciopero politico. Il governo ci deve ascoltare", gli fa eco Sergio Crucianelli, responsabile provinciale della Uil. "Qui – continua – ci sono fatti precisi che riguardano la vita quotidiana della gente. È necessario che i lavoratori recuperino potere d’acquisto, bisogna aumentare salari e stipendi. Se 2,5 milioni di persone in Italia devono scegliere se curarsi o mangiare, perché a una bassa retribuzione si aggiunge una rete di servizi inadeguata, è evidente che c’è un serio problema. Senza trascurare i molteplici segnali di crisi che arrivano da tante parti. Un quadro rispetto al quale il Governo non risponde o, peggio, taglia le risorse da destinare ai servizi pubblici. I lavoratori hanno capito. E scioperano". "Il governo, se vuole, può cambiare questa manovra. I lavoratori hanno dato la loro risposta", afferma Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche. "Malgrado la narrazione dei tanti che decretano l’agonia del sindacato, la manifestazione ha dimostrato che i lavoratori hanno voglia di partecipare per difendere il lavoro e i diritti", dichiara Claudia Mazzucchelli, segretaria Uil Marche.