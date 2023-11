Lo scrittore e filosofo. Marcello Veneziani tra politica e cultura

Dopo Carlo Cambi, Vince Civitanova chiama Marcello Veneziani (foto), scrittore, filosofo. È lui il secondo ospite dell’evento lanciato dalla civica del centro destra. L’appuntamento, dal titolo ‘L’Italia ieri, oggi e domani’ è per sabato 18 novembre (alle 18) al teatro Cecchetti e con ingresso libero. All’incontro interverranno anche il leader di Vince Civitanova, Fausto Troiani, l’assessore Roberta Belletti e il presidente di Vince Civitanova Alessandro D’Urso. "Veneziani - dice D’Urso - ci condurrà in un viaggio nella storia politica e culturale dell’Italia proiettandoci allo stesso tempo nel futuro". "È proprio questo l’obiettivo di Vince Civitanova – fa sapere Troiani – aggregare persone e muovere le coscienze attraverso la riflessione ed il confronto per spingere la nostra città verso quel cambiamento culturale necessario per affrontare le sfide che ci attendono".