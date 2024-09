Lo scuolabus cambia percorso per la sicurezza

È bastato comporre diversamente il puzzle del trasporto scolastico e cambiare un po’ il giro degli scuolabus per risolvere quel brutto spettacolo del passato degli studenti della Media San Vito che aspettavano il pulmino ai piedi di Porta Pesa. Negli anni scorsi i mezzi del Contram, all’uscita della scuola caricavano inizialmente gli studenti del liceo Leopardi, poi quelli della scuola Patrizi in via Aldo Moro, successivamente gli studenti dell’Iise. Mattei per poi arrivare a Porta Pesa e caricare una trentina di studenti di San Vito. Ciò comportava per quest’ultimi, tutti minori di 14 anni, un’attesa quotidiana di circa 20 minuti fra Porta Pesa e via Badaloni, zona temporaneamente interdetta al traffico, senza alcun riparo in caso di maltempo, non essendo presente alcuna pensilina, e senza marciapiede tanto che la sicurezza dei ragazzi era affidata al personale di sorveglianza comunale. Una situazione più volte lamentata sia dai genitori degli studenti sia dalla direzione didattica che ha trovato una soluzione.

"La dirigente scolastica Annamaria De Siena – spiega l’assessore al trasporto pubblico, Maurizio Paoletti –, prima dell’inizio dell’anno scolastico mi ha fatto presente il problema e insieme con l’assessore Pergolesi abbiamo cercato di far organizzare diversamente il percorso degli scuolabus in modo da garantire la piena sicurezza degli studenti della media San Vito. L’autobus, oggi, caricasubito, alle 13,20, questi alunni e poi fa il giro per caricare quelli della media Patrizi e del liceo Leopardi di via Aldo Moro, dove ci sono le pensiline e anche un bar, e successivamente si fermano all’Itis Mattei". A creare problemi alla popolazione scolastica di San Vito, che ospita materna, elementare e media, è ancora, però, la non risolta situazione della scalinata di vicolo Ripetta, suggestivo percorso che collega la sottostante via Carducci con via Roma e con il cortile della scuola. Il vicolo è ancora interdetto al passaggio pedonale degli studenti.

Un tempo genitori e scuolabus facevano scendere i bambini proprio in via Carducci da dove, salendo la scalinata, raggiungevano la scuola, evitando, così, di entrare con il mezzo in via Roma e di intasare il traffico nelle ore di punta. Nel dicembre del 2021, però, fu evidenziato un rigonfiamento allarmante del muro di contenimento del giardino di un’abitazione che fa da confine alla scalinata. Da allora una palificata in legno puntella il muro riducendo lo spazio e rendendo, quindi, la scalinata non sicura per il passaggio dei bambini. Purtroppo un contenzioso fra il nuovo e il vecchio proprietario dell’abitazione con giardino, che presenta il rigonfiamento del muro, ad oggi non ha permesso la sistemazione della scalinata.

Antonio Tubaldi