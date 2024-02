Lo Sferisterio a Sanremo: "Vetrina internazionale"

Giovedì grasso a Sanremo. Le Marche in Festival portano nella città dei fiori la lirica del Macerata Opera Festival e i nasi rossi del Clown&Clown Festival di Monte San Giusto. Nella giornata dedicata alla provincia maceratese, organizzata dalla Camera di commercio delle Marche al Villaggio di Sanremo, la mattinata si è aperta con il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, l’assessore del Comune Katiuscia Cassetta e il direttore artistico del Mof, Paolo Gavazzeni, che hanno incontrato alcune scolaresche parlando delle professioni del teatro e presentato le 60 edizioni della manifestazione di Macerata.

"A Sanremo, Comune, Provincia e Associazione Sferisterio, hanno l’occasione di promuovere un territorio ricco di storia, arte e cultura all’interno di una vetrina di ampia risonanza – ha detto Parcaroli –. Un ringraziamento alla Camera di commercio e alla Regione Marche per questa opportunità che ha visto una forte coralità di tutti gli attori in campo a servizio di un territorio meraviglioso che ha da offrire molteplici momenti esperienziali dal punto di vista culturale, turistico, paesaggistico, architettonico, enogastronomico".

"In una vetrina di rilevanza internazionale quale è Sanremo, abbiamo portato la qualità, il grande lavoro di squadra e illustrato i risultati ottenuti in questi anni grazie alla manifestazione fiore all’occhiello della nostra città, il Mof – ha commentato l’assessore Cassetta –. Una città che ha tanto da offrire culturalmente, a partire dalla rete museale fino alle tante risorse che abbiamo catturato per ideare iniziative sempre nuove, originali, contemporanee e dal forte richiamo". Ha sottolineato, invece, il legame che unisce la musica al melodramma, il direttore artistico dello Sferisterio, Paolo Gavazzeni. "Sono estremamente contento di poter presentare il Macerata Opera Festival nell’ambito delle iniziative collaterali del Festival di Sanremo, tenendo presente il legame ideale che unisce la musica italiana di oggi con le sue radici nel repertorio melodrammatico ottocentesco. In questi giorni – ha concluso –, Sanremo è crocevia di incontri e scambi culturali oltre che centro dell’attenzione mediatica, quindi luogo ideale per un confronto con diversi operatori del settore artistico, della comunicazione, pubblico e istituzioni nell’ottica di un continuo allargamento della platea dell’opera".