’Lo Sferisterio a scuola’: attesa al top per il "Flauto magico"

Oltre 8mila persone pronte ad immergersi in "Sferisterio a scuola". Scade oggi, infatti, l’adesione al progetto formativo e alle rappresentazioni dell’opera "Flauto magico. Il suono della pace" tratta dal capolavoro mozartiano, progetto della 27ª edizione di Opera Domani – realizzato e promosso a livello internazionale da AsLiCo in coproduzione con Opéra Grand Avignon, Opéra de Rouen e Bregenzer Festspiele – ma le adesioni a questa sezione dell’iniziativa "Lo Sferisterio va a scuola" sono già entusiasmanti: oltre 3.700 studenti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di Macerata e provincia (con oltre il 40% di nuovi istituti), con 3.500 adulti accompagnatori e circa 400 insegnanti, con apertura di una lista d’attesa. Un successo finora mai registrato che ha portato l’Associazione Sferisterio alla decisione di aumentare le recite previste, da due a tre serate allo Sferisterio: venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno. A questi numeri si aggiungono quelli relativi ai progetti per i nidi e i piccoli da 3 a 5 anni, ideati dalla Scuola civica di musica "Stefano Scodanibbio" con numeri in crescita anche in questo caso, e quelli del progetto per le scuole secondarie di secondo grado Carmen Mof - My Original Feelings firmato da Francesco Facciolli e Fabio Macedoni (Compagnia teatrale "Fabiano Valenti" di Treia) ed ispirato a Carmen, titolo inaugurale del Mof 2023. Le attività dello "Sferisterio a scuola" sono pensate per arricchire l’intero arco scolastico con iniziative specifiche per le diverse età e per i diversi obiettivi di crescita, fornendo strumenti di formazione pratici e accessibili per i docenti e per le famiglie. Come sempre, anche nel 2023 prevedono una parte di formazione per i docenti, una parte di lavoro in classe e poi, fra maggio e giugno, una serie di spettacoli aperti a tutti, allo Sferisterio e al teatro Lauro Rossi, il "Macerata Opera Family" che da due anni anticipa il festival vero e proprio nel segno dei più piccoli.