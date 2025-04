Lo Sferisterio celebrato in tre eventi

Per celebrare i 40 anni dalla cessione dello Sferisterio al Comune, gli eredi dei cento consorti che vollero l’arena organizzano tre eventi. Il primo sarà lunedì: un concerto per riscoprire Lauro Rossi, di cui ricorrono i 140 anni dalla scomparsa. Al teatro della Filarmonica, con la collaborazione dell’associazione Ut re mi, Emanuela Torresi, Massimiliano Mandozzi e Alexander Sorokin interpreteranno alcune arie del compositore "coevo dello Sferisterio", a cui Vincenzo Ruggiero affiancherà dei commenti. Il secondo evento, il 28 ottobre, sarà "L’opera in jazz" e consisterà nella rivisitazione in chiave jazz, al teatro Lauro Rossi, delle liriche scelte dal Mof. A collaborare sarà Musicamdo, diretta da Daniele Massimi, con l’arrangiamento della Colours orchestra di Massimo Morganti. Il terzo evento è previsto per il 22 novembre quando, con la compagnia teatrale Ctr, verrà messa in scena una piece teatrale bastata sulle avventure dei consorti, con Piergiorgio Pietroni alla regia. Le iniziative sono state presentate da Pierluigi Pianesi, vicepresidente della società civile dello Sferisterio che, dopo aver presentato le serate, ha sottolineato "il sentimento di affetto e amicizia che lega l’arena alla città" e, per l’amministrazione comunale, da Katiuscia Cassetta e Francesca D’Alessandro. L’assessore alla cultura Cassetta ha ricordato come "gli eredi dei cento consorti valorizzano la promozione dello Sferisterio; la piece teatrale di novembre racconterà la loro generosità". La D’Alessandro ha ricordato che lo Sferisterio "non è solo un contenitore foriero di cultura ma, con le attività degli eredi dei mecenati che ebbero la geniale intuizione di donarlo, porta alla città frutti importanti, coagulando realtà che portano una grande offerta".

Il concerto di lunedì, ad ingresso gratuito, avrà interpreti importanti che ripercorreranno le composizioni liriche e da camera del musicista maceratese, con lo storiografo Ruggieri, classe 1998, a fornire presentazioni biografiche dei brani e spiegare l’impegno didattico di Rossi. Ad ottobre l’associazione Musicamdo e l’orchestra, con un occhio di riguardo per autori marchigiani come Rossini, Pergolesi e Spontini, "utilizzando la voce in modo non convenzionale", leggeranno e improvviseranno, con l’aiuto dell’elettronica, celebri arie. Infine, a novembre, sarà ripercorsa la vicenda dell’arena e dei consorti, raccontando con lo spettacolo teatrale la storia dello Sferisterio e dei consorti che nel 1819 lo edificarono.