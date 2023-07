Lo Sferisterio da vivere Aperitivi culturali all’opera

di Lorenzo Fava

Quattordici apertivi culturali si svolgeranno agli Antichi forni parallelamente agli spettacoli dell’opera lirica. Degustando prodotti locali al termine degli incontri, si parlerà con gli ospiti previsti di tematiche attinenti l’Opera, che quest’anno vedrà andare in scena allo Sferisterio la Carmen, la Traviata e la Lucia di Lammermoor.

Gli appuntamenti inizieranno giovedì 20 luglio quando a mezzogiorno, orario che ricorrerà per tutte le date, si parlerà dell’erotismo della figura di Carmen con Davide Carnevali, Daniele Menghini e Donato Renzetti. La sequenza di appuntamenti, che andrà avanti nei fine settimana fino al 13 agosto, prevede tra gli ospiti scrittori, avvocati, giornalisti, musicologi e filosofi che analizzeranno le opere con la lente delle loro attività.

"Gli aperitivi culturali rappresentano un piccolo festival nel festival - racconta Cinzia Maroni, che li organizza con l’associazione Sferisterio cultura -, una vetrina culturale capace di coinvolgere tutta la città e il pubblico straniero che viene all’Opera. Quest’anno si parlerà non solo delle opere in cartellone ma anche del Requiem e degli spettacoli di danza e di cinema in programma tra Sferisterio e Lauro Rossi. Gli incontri saranno corredati da video, letture, brani musicali e saranno seguiti dall’aperitivo offerto dai locali del centro storico".

Il programma degli aperitivi, arrivati alla loro diciottesima edizione, è così strutturato: dopo l’esordio del 20, il giorno successivo si dialogherà con Francesco Micheli e Carla Moreni sulla Lucia dell’ex direttore artistico dello Sferisterio; sabato toccherà ad Alessandro Garramone e Annalisa Reggi parlare del rapporto tra uomini e donne, trasversalmente, nelle varie rappresentazioni; domenica, in collaborazione col Fai, Andrea Panzavolta e Giuseppe Rivetti dialogheranno in un incontro dal titolo "Caccia al toro". Giovedì 27 sarà il turno di Valeria Crippa, Gigi Cristoforetti e Johan Inger con "Edipo danza con Don Juan", mentre venerdì Ilaria Gaspari, collaboratrice della scuola Holden di Torino, con un intervento musicale dei Pueri cantores centrerà l’incontro sul figlio della Carmen; sabato 29 spazio ad Alberto Battisti e i suoi "sepolcri senza pace" parlando di Verdi e della messa da Requiem; domenica 30, la criminologa Antonella Calcaterra, in un incontro accreditato per la formazione forense, si concentrerà sulla follia criminale. Venerdì 4 agosto si parlerà con ospiti vari della Carmen spagnola, sabato 5 Filippo La Porta, scrittore e giornalista, parlerà della Lucia di Alessandro Manzoni. Domenica 6 Giulia Ciarapica presenterà "Madame Bovary all’Opera", venerdì 11 si tratteranno con Stefano Monti e Paolo Pinamonti le trasposizioni cinematografiche della Carmen; sabato 12 Coin Francesco Ivan Ciampa, Jean Luis Grinda e Alberto Mattioli analizzeranno tramite la Lucia di Lammermoor la nascita del romanticismo. A conclusione, il 13 agosto si tratterà con Edoardo Savarese il tema dell’attesa.