Lo Sferisterio incontra gli alunni

Nuovo appuntamento del percorso formativo "Lo Sferisterio a Scuola", curato dall’Associazione Arena Sferisterio in collaborazione con il Comune per arricchire le attività scolastiche per le diverse età e per i diversi obiettivi di crescita, con strumenti di formazione pratici e accessibili per i docenti e per le famiglie. Ieri all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, oltre 50 studenti e una quindicina di docenti – rappresentanti di numerose scuole superiori di Macerata e provincia – hanno partecipato al primo di una serie di incontri di approfondimento su Carmen MOF - My Original Feelings, nuovo progetto della Compagnia teatrale Valenti di Treia, firmato da Francesco Facciolli e Fabio Macedoni. All’incontro, sono intervenuti anche l’assessore Katiuscia Cassetta, il direttore artistico Paolo Pinamonti, il regista Stefano Monti e la danzatrice Michela Paoloni per approfondire da diverse prospettive le tematiche legate al mito di Carmen.