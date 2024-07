Lo Sferisterio oggi su Sky. Boom per ’Tutti all’opera’

Da oggi si apre una nuova finestra televisiva nazionale per il Macerata Opera Festival: su Classica HD (Sky canale 136) andranno in onda dieci ’Cartoline dallo Sferisterio. 60° Macerata Opera Festival 2024’ a cura del direttore artistico Paolo Gavazzeni, che ogni settimana proporrà due diversi contenuti legati alla realizzazione del festival. Si comincia appunto oggi alle 20.10 (in replica domani mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina) con lo speciale dedicato allo ’Sferisterio a scuola’, che ha portato a teatro quasi 15mila studenti, e poi venerdi sempre alle 20.10 (in replica sabato mattina, domenica pomeriggio, lunedì mattina) con ’La sartoria e i costumi’, per conoscere da vicino il lavoro di preparazione di Turandot e Norma insieme ai costumisti Ulises Mérida e Nicoletta Ceccolini e ai sarti del festival. Le ’Cartoline dallo Sferisterio’ sono realizzate da Alia Simoncini con Luna Simoncini e prodotte da Piero Maranghi.

Un’accoglienza sperata ma che non si pensava così travolgente: rimangono infatti solo gli ultimi posti per le prime presentazioni di ’Tutti all’opera’, il nuovo progetto del Macerata Opera Festival per coinvolgere la città, ideato da Paolo Gavazzeni.

Primo appuntamento domani alle 19 al teatro Lauro Rossi con la presentazione di Turandot guidata da Gavazzeni e la partecipazione del direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa, del regista Paco Azorín, dei soprani Olga Maslova (Turandot) e Ruth Iniesta (Liù) e del tenore Angelo Villari (Calaf): un’occasione da non perdere per ascoltare in anteprima gli interpreti e i creatori dello spettacolo.

Stessa cosa per Norma sabato (teatro Lauro Rossi, alle 19) con il direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati, la regista Maria Mauti, i soprani Marta Torbidoni e Roberta Mantegna, il tenore Antonio Poli. Appuntamento più avanti per La bohème mercoledì 17 luglio (sempre al teatro Lauro Rossi, alle 19).

Saranno conversazioni/concerto aperte a tutti, senza distinzione d’età o di preparazione, destinate a chi non conosce l’opera, ma anche agli appassionati e ai curiosi che desiderano conoscere in anteprima gli spettacoli che saranno in scena per il Macerata Opera Festival. Per rendere queste esperienze più coinvolgenti e partecipative, in relazione anche alle attività previste e alle finalità del progetto, si è scelto di limitare la presenza a duecento spettatori ad appuntamento.