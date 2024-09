Lo Sferisterio pensa già al 2025. Gianna Nannini prima super ospite

Il primo "colpo musicale" dell’estate 2025 firmata Sferisterio live arriva a poche dalla chiusura della stagione in corso. Il 13 agosto, infatti, l’arena maceratese ospiterà Gianna Nannini. "Nemmeno il tempo di archiviare la memorabile edizione di Sferisterio Live 2024, con oltre 22mila presenze e sette sold out, e siamo già pronti a partire con il cartellone della stagione 2025 – annunciano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi –. E iniziamo con una ‘bomba’: sarà infatti la grande cantautrice Gianna Nannini, il 13 agosto, ad esibirsi in arena. Siamo già al lavoro per il nuovo calendario che, siamo certi, sarà coinvolgente e stupefacente, con una stagione ricca e intensa. La Nannini, infatti, è la prima di tante altre chicche che abbiamo in serbo e che popoleranno il calendario degli appuntamenti musicali estivi dell’arena maceratese". La cantautrice italiana a soli due mesi dall’attesissimo ritorno live con la tournée europea Sei nell’anima tour - European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini annuncia il Sei nell’anima - Festival European Leg 2025 la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui la Nannini tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi rock show. La vendita dei biglietti comincerà lunedì, alle 11, nelle presale fanclub, da martedì alle 11, invece, si aprirà anche sul circuito TicketOne www.ticketone.it e alla biglietteria dello Sferisterio. Questi i prezzi (diritti di prevendita inclusi): platino 99 euro, oro 92 euro, verde 85 euro, blu 79 euro, rosso 72 euro, giallo 65 euro e loggione in piedi 49 euro.