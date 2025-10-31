Lo Sferisterio per tutti. Tour oltre le barriere nel segno dell’inclusione

Accessibilità e accoglienza nel progetto "Sferisterio inclusivo" del Comune di Macerata, finanziato con i fondi NextGenerationEU gestiti dal ministero della Cultura. Ieri la visita guidata con la classe 2ªB dell’Istituto Enrico Fermi, seguendo il nuovo percorso di spiegazione dell’origine e sviluppo di uno dei monumenti più importanti della regione. Prima esperienza tattile nella sala Cesanelli, con la presenza di un modello di Sferisterio in scala 1:94 in argilla refrattaria ad alta resistenza: riprodotta nei minimi particolari, l’Arena è stata lavorata dall’artista fiorentino Riccardo Chessa per essere vissuta anche attraverso il tocco delle dita.

A diventare oggetti da sfiorare, poi, il bracciale e la palla utilizzati anticamente per il celebre gioco del bracciale, in legno intagliato. E ancora, segnaletica in linguaggio Easy to read, visite interattive e personalizzabili adatte a visitatori con disabilità cognitive o sensoriali, parcheggi per auto con contrassegno, rimozione di barriere architettoniche e formazione specifica del personale. Un invito alla visita promosso anche dalla campagna di comunicazione dedicata, in collaborazione con Macerata Musei, che porta il nome di "Non solo uno sfondo": un richiamo a fare esperienza del monumento non soltanto in occasione di appuntamenti teatrali o musicali. Plauso del ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, che in un videomessaggio ha sottolineato come "avvicinare gli ambienti della cultura alle persone credo sia non solo un processo di buonsenso, ma un diritto per i cittadini e un dovere per le istituzioni". "L’obiettivo dell’iniziativa - ha spiegato Veronica D’Agostino, ufficio stampa del progetto –, è rendere lo Sferisterio più accogliente e inclusivo". Presente anche Sandro Parcaroli, nella doppia veste di sindaco e presidente dell’associazione Arena Sferisterio: "Il saluto del ministro Locatelli ci incoraggia a continuare nello sviluppo accessibile del territorio, anche dal punto di vista digitale e informatico". "Appena intercettato il bando ci siamo messi all’opera – ha aggiunto Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura – con il coordinamento dell’Ufficio Europa. Da due anni lavoriamo su come intervenire su questo monumento con responsabilità e attenzione, integrando il lavoro svolto prima di noi". Un progetto ampio "che si accosta agli interventi di rigenerazione urbana dello Sferisterio – riprendendo le parole di Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio –, i quali hanno permesso la manutenzione straordinaria di balconata, scalinate, illuminazione e non solo. Il patrimonio è fatto di contenuti ma anche di persone, che devono avere la possibilità di farne esperienza".

Essenziale la collaborazione con il Museo tattile statale Omero di Ancona, modello di accessibilità con oltre 30 anni di storia. Il suo fondatore e presidente, Aldo Grassini, ha concluso: "Sono anche fruitore del progetto, che è la cosa più bella. Visitare un teatro è straordinario, e bisogna lavorare per far sì che diventi esperienza anche cognitiva".