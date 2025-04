Lo Sferisterio si colora di blu

Lo Sferisterio tornerà a illuminarsi di blu domani per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, raccogliendo l’invito della fondazione Arca onlus – Autismo relazioni cultura e arte. "Ci uniamo a milioni di persone nel mondo per riflettere sulle sfide e le opportunità che caratterizzano la vita di chi vive con autismo – dice la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro –. Questa giornata non è solo un momento di sensibilizzazione, ma anche una chiamata all’azione per promuovere inclusione, rispetto e dignità".