Lo Sferisterio si colora di viola per la lotta alla fibromialgia

Lunedì è la Giornata mondiale della sindrome fibromialgica. Per l’occasione l’Associazione italiana sindrome fibromialgica ha chiesto ai sindaci italiani di illuminare di viola un monumento, un luogo di storia o cultura importante, così che i Comuni possano prendere consapevolezza della fibromialgia e aiutino i malati ad illuminare la strada per la ricerca della guarigione. L’amministrazione comunale di Macerata ha accolto la richiesta concedendo il patrocinio all’iniziativa e lunedì illuminerà di viola lo Sferisterio. "Questa giornata rappresenta un’opportunità preziosa per aumentare la consapevolezza su questa malattia e per esprimere la nostra vicinanza a tutte le persone che vivono con la fibromialgia", sottolinea la vicesindaco Francesca D’Alessandro.