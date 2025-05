Lo Sferisterio si colora di rosso per la sclerosi

Anche quest’anno l’amministrazione comunale aderisce alla Giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra oggi e che vedrà lo Sferisterio illuminarsi di rosso. Il Comune di Macerata, infatti, ha accolto la richiesta dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), impegnata da sempre in una serie di attività che ha come obiettivi quelli di migliorare la condizione di vita delle persone affette da questa patologia e sostenere la ricerca. "Si tratta di un’importante iniziativa per aumentare la consapevolezza riguardo a questa malattia neurologica", afferma la vicesindaco Francesca D’Alessandro (foto).