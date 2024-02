Lo Sferisterio si colora di viola contro l’epilessia: "Bisogna sensibilizzare"

Lunedì lo Sferisterio si colorerà di viola in occasione della Giornata internazionale dell’epilessia. L’iniziativa è stata proposta dall’Associazione marchigiana con l’epilessia e dalla Lega italiana contro l’epilessia, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca, ricordando che una diagnosi di epilessia non è una condanna e che oggi la malattia si contrasta in modo efficace. Altro obiettivo della Giornata internazionale è di migliorare l’informazione sulla patologia promuovendone la consapevolezza, a supporto dei pazienti e dei familiari. Il Comune ha dato il patrocinio all’iniziativa. "L’epilessia è una malattia diffusa, ma poco conosciuta. È importante sensibilizzare la cittadinanza sul tema – afferma il vice sindaco Francesca D’Alessandro – e, oltre che supportare le persone colpite da questa patologia, è fondamentale responsabilizzare la collettività su come poter soccorrere nei momenti di difficoltà chi affetto da epilessia".