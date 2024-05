Lo Sferisterio si colora per la Finanza

Lo Sferisterio si è illuminato di giallo e verde in occasione del 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La suggestiva "scenografia" è andata in scena martedì scorso e sarà ripetuta nelle prossime serate. Tra gli appuntamenti per celebrare i festeggiamenti, invece, l’8 e il 9 giugno la Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata parteciperà – con "tedofori" portatori della "Fiaccola per la pace" e "camminatori" – alla 46esima edizione del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, per affidarsi e affidare alla protezione della Madonna il proprio delicato e impegnativo lavoro quotidiano a tutela dell’economia legale e a difesa dei cittadini. Altra tappa, il 29 e il 30 giugno, in occasione "FantaMacerata – Festival dell’Immaginario", rassegna di scienze, fumetti e cartoni animati. Le Fiamme Gialle, che operano quotidianamente nel garantire la sicurezza economico-finanziaria, hanno deciso di portare il loro impegno anche nell’universo dei fumetti, unendo cultura e sicurezza. Da anni il Corpo realizza un fumetto dedicato a "Finzy", il piccolo Grifone, mascotte sempre coinvolta in missioni a difesa dei cittadini che rispettano le regole. Alla manifestazione sarà presente uno stand con i militari di Macerata.