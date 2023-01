Lo Sferisterio torna all’antico: due opere nella stessa settimana

Lo Sferisterio torna "all’antico" con una programmazione che prevede l’alternanza di due opere all’interno dello stesso fine settimana, probabilmente inframezzate da un concerto o uno spettacolo di danza. Si è deciso, quindi, di abbandonare la formula della scorsa stagione in cui lo stesso titolo era stato raggruppato a distanza di pochi giorni.

Il calendario definitivo ha preso forma in maniera più completa - anche se sarà svelato solo il 16 febbraio prossimo - durante l’ultimo consiglio di amministrazione dello Sferisterio che si è tenuto ieri pomeriggio. Il presidente Sandro Parcaroli e i consiglieri dopo aver approvato il programma annuale delle attività del Macerata Opera Festival, hanno dato il via libera anche alla relativa previsione di spesa e alla corrispondente sostenibilità economica, presentati dal sovrintendente Flavio Cavalli e dal direttore artistico Paolo Pinamonti, anche in relazione alla domanda ministeriale che dovrà essere fatta per l’ottenimento dei fondi che andranno a sostenere la stagione.

Il programma estivo prevede anche alcuni progetti dedicati all’inclusione sociale, presentati ieri pomeriggio dal vicesindaco Francesca D’Alessandro, intervenuta durante la seduta del Cda. Per quanto riguarda il festival, invece, si svolgerà allo Sferisterio dal 20 luglio al 19 agosto e saranno in scena tre capolavori del repertorio operistico: "Carmen" di Georges Bizet, "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti e "La traviata" di Giuseppe Verdi, insieme ad alcuni appuntamenti sinfonici e di danza di particolare livello che si stanno definendo.