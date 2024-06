Lo sfruttamento nei campi: "Braccianti pagati tre euro l’ora, dormono in otto in pochi metri"

"Lavoro grigio e condizioni abitative precarie: sono questi i problemi dei braccianti agricoli nel Maceratese". Dopo il tragico episodio di Latina, dove un bracciante è morto dopo aver perso un braccio ed essere stato abbandonato, Massimo De Luca, responsabile Flai (Federazione Lavoratori Agro Industria) Cgil nel maceratese, descrive i problemi dei lavoratori agricoli in provincia. "Il tessuto delle aziende agricole nel Maceratese è abbastanza sano. Abbiamo circa 1.500 aziende, di cui la metà ha dipendenti. Ma non bisogna farsi ingannare: anche qui abbiamo lavoro in nero; la cosa che registriamo maggiormente è però il cosiddetto lavoro grigio, con le giornate di lavoro retribuite che sono molto meno di quelle realmente lavorate". È infatti permesso, per il lavoro agricolo, il cosiddetto contratto "a chiamata". "Abbiamo chi ci racconta di prendere 25-30 euro al giorno a fronte di 10-12 ore di lavoro nei campi. Molto al di sotto quindi dei 5 euro l’ora – spiega De Luca –, non tutte le giornate vengono registrate in busta paga. Ai più fortunati, i giorni non denunciati in busta paga vengono pagati in nero. Gli altri si trovano in pratica ad essere pagati 3 euro l’ora. Al netto di questo, molte aziende sul territorio sono scrupolose nel rispetto del contratto. È proprio per salvaguardare queste che dobbiamo combattere quelle irregolari".

Secondo il sindacalista, l’altro problema rilevante del lavoro nei campi in provincia è quello delle condizioni abitative. Molti lavoratori infatti arrivano in provincia per la stagione e se ne vanno una volta terminata, non sono stanziali nel nostro territorio: "Qui passano almeno 3.500 persone per la stagione, che diventano più di 4.000 se consideriamo il sommerso, ossia tutti quei lavoratori che non vengono denunciati. Queste persone, dopo il lavoro, che dovrebbe essere di 6 ore e mezza ma in realtà è del doppio del tempo, vivono o in grandi casolari nei pressi dei campi o addirittura nei centri storici dei nostri paesi, dove in case adatte ad ospitare 3 o 4 persone si trovano in realtà in 7 o 8, soprattutto al picco della stagione. Si trovano spesso in condizioni al limite della decenza, disumane". A Porto Recanati il Pnrr, con quasi 8 milioni, aveva finanziato il recupero di casolari proprio per queste situazioni. De Luca spiega: "Il progetto è fermo, dalle ultime cose che sappiamo il comune potrebbe anche rifiutare. È stato nominato un commissario, stiamo aspettando che operi. Come Flai Cgil diciamo da tempo che un’occasione del genere poteva risolvere le problematiche abitative dei migranti, non solo in campo agricolo, ma anche per gli operai della ricostruzione". Sul fenomeno del caporalato in provincia, De Luca chiude: "Siamo sicuri che non ce ne sia o facciamo finta di non vedere?".