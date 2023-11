Lo sgarbo allo studioso. Itinerario Ricciano tagliato all’insaputa di Mignini

L’Itinerario Ricciano, ideato per sviluppare in città un percorso volto ad evidenziare i luoghi legati a padre Matteo Ricci, si è "accorciato", passando dalle iniziali 26 "tabelle" previste nel progetto originario, a 12. Da qualche giorno, la chiesa di San Giovanni, punto finale del percorso, si fregia di una tabella che richiama la segnaletica turistica. Consultandola, si capisce che rappresenta la 12esima tappa – quella conclusiva – del nuovo Itinerario Ricciano. È intitolata "Cattedrale di San Giovanni – Un ponte con l’Oriente" e ha per oggetto le due statue poste sulla sua facciata della cattedrale, raffiguranti padre Matteo Ricci e Xu Guangqi. Ma, ecco la sorpresa, se si inquadra il QR code presente sulla tabella, ci si accorge che esso è collegato al vecchio itinerario, quello messo a punto dal professor Filippo Mignini.

Cerchiamo di capire cosa è accaduto. L’itinerario, in realtà, è stato inaugurato il 10 settembre del 2020 con l’allestimento della "Specola dei mondi d’Oriente" (l’ultimo piano della biblioteca Mozzi – Borgetti), curato proprio da Filippo Mignini, uno dei massimi esperti al mondo di padre Matteo Ricci. Uno spazio in cui vengono raccontate la vita e le opere di illustri orientalisti marchigiani come Giuseppe Tucci, Cassiano Beligatti, Antelmo Severini e, per l’appunto, padre Matteo Ricci. Non a caso, dunque, la ditta incaricata della realizzazione dell’Itinerario Ricciano, opera finanziata con fondi europei, ha affidato l’ideazione di un percorso turistico ispirato all’illustre gesuita e, ovviamente, anche la cura dei contenuti, allo stesso Mignini. In forma del tutto gratuita, il professor Mignini ha concepito l’itinerario turistico in 26 tappe, consultabile tramite webapp scaricabile attraverso QR code che consente l’ascolto delle tracce audio in italiano e in inglese. Il lavoro è stato rapidamente concluso, e la ditta incaricata era pronta a posizionare le 26 tabelle, avendo acquisito autorizzazioni e liberatorie e il nulla osta degli enti preposti. Lo scorso marzo tutto era pronto, mancava solo la posa in opera delle tabelle. A giugno, però, la giunta comunale ha rilevato come il progetto di Mignini non fosse più adeguato "sia per le mutate condizioni "geo-turistiche" della città, in ragione di ulteriori elementi di ricerca storico-scientifica, culturali, riqualificati beni architettonici e nuovi elementi monumentali legati alla vita e alle opere di padre Matteo Ricci, sia per motivi religiosi, in funzione del titolo di "Venerabile" attribuito da Sua Santità Papà Francesco in data 17 dicembre 2022". Fatto sta che è stato approvato un nuovo progetto elaborato dal "Centro studi diocesano Padre Matteo Ricci", senza però aver proferito parola con il professor Mignini, che conferma la ricostruzione della vicenda.

"Mi era stato dato un incarico che ritengo di aver assolto, gratuitamente, nel migliore dei modi. Non ho altro da aggiungere. Ho saputo del cambio a cose avvenute, e ne ho preso atto", commenta lapidario Si coglie, però, una certa – giustificata – amarezza. È giusto ricordare che se padre Matteo Ricci è risorto dall’oblìo in cui per tanto tempo era rimasto confinato questo si deve proprio a Filippo Mignini.