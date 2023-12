Lo shopping natalizio ancora non decolla: "Piccoli pensieri aspettando la tredicesima"

"Gli acquisti dei regali natalizi vanno un po’ a rilento, in lieve calo rispetto allo scorso anno, ma i profumi sono molto richiesti". È la fotografia scattata da alcuni esercenti del centro in vista delle festività natalizie. In questi che sono per eccellenza i gironi dello shopping e dei regali natalizi ecco il clima che si respira tra i negozianti della città

"Il flusso è minore rispetto allo scorso anno, però in questo fine settimana si è lavorato", spiega Mariana Badulescu che in piazza XX Settembre vende giochi per grandi e piccini. "Molti – ricorda la titolare di ‘Natural Toys’ – preferiscono il commercio online, dove si comprano cose a basso prezzo e di scarsa qualità. I clienti? Vengono i nonni perché i nipoti sono intenti ad utilizzare i cellulari. Poi, ci sono persone dai venti ai quaranta anni che optano per giochi di cultura generale".

A fare la differenza potrebbero essere le maggiori entrate nelle tasche dei consumatori: "Le vendite – sottolinea Debora Pennesi, presidente di ‘Centriamo’ – non decollano, forse è la tendenza di recarsi nei centri commerciali che non gioca a nostro favore. Tuttavia, credo che questa settimana potrà essere molto positiva per l’arrivo di stipendi e tredicesime. Cosa si compra? Soprattutto pensierini, sciarpe, maglie e profumi".

Le attrattive richiamano clientela. "Nel weekend – confessa Roberta Paolini di ‘Essentia’– si è assistito ad un bel movimento, anche grazie ai mercatini e ‘CivitaPiano’. La stagione, però, è stata pessima, il caldo durato fino a novembre ha penalizzato il settore dell’abbigliamento. Dunque, penso che per questi giorni si potrebbero rendere i parcheggi gratuiti".

Quanto ai prodotti "la maglieria – dichiara Paolini – è quella più gettonata". Mauro Malatini, che in corso Dalmazia vende incensi e profumi, confessa la propria soddisfazione per come stanno procedendo gli affari: "non posso lamentarmi – dice il titolare della ‘Bottega Malatini’ -, perché rispetto allo scorso anno sto vendendo anche di più. I profumi personalizzati vanno tantissimo". Poi, una riflessione sulle iniziative: "Qui ci sono spesso giovanissimi fastidiosi – aggiunge Malatini –, ma domenica scorsa, ho udito soltanto le note del pianoforte. Ben vengano queste iniziative e anche con le luminarie si crea una bella atmosfera".

"Una vetrina a Civitanova – afferma Teresa Biancucci della ‘Gioielleria Biancucci’ – è sempre appetibile, i miei clienti di fuori si complimentano per il loro arredamento. I prodotti più richiesti? Il diamante va per la maggiore".