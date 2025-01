Lo show a Macerata. Elezione di miss Befana e acrobazie dalla torre. La piazza fa il pieno

La festa della befana ha radunato in piazza della Libertà centinaia di persone. La sera dell’Epifania ha visto come consuetudine l’elezione di "miss befana" e la spettacolare discesa dalla torre dell’orologio di una vigile del fuoco che, con panni e scopa, ha catturato l’attenzione di tutti i tantissimi presenti. Famiglie e bambini hanno passato, grazie all’organizzazione della Pro loco di Villa Potenza, una serata in allegria, allietati da caramelle e dolcetti lanciati dal palco. Soddisfatti il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Paolo Renna. "Vedere questa piazza così piena fa davvero piacere, a me e a tutti i cittadini", ha detto il sindaco, mentre l’assessore Renna ha sottolineato, tra gli auguri per un buon 2025, come sia "bellissimo vedere una piazza tanto piena di bambini".

La serata, condotta sul palco da Alessandra Pierini e Claudio Ricci, ha visto lo spettacolare arrivo delle befane su auto d’epoca e la votazione da parte di alcuni piccoli di miss befana. Il titolo è andato a Elide Fraticelli, in arte Mafalda da Molfetta, che ha vinto un premio da uno degli sponsor della festa, Si va viaggi. Tra medley di Raffaella Carrà e sigle di cartoni animate cantati dal duo Fettine panate, si sono esibite sul palco le ballerine della scuola di Piediripa "A passo di danza", diretta da Cecilia Franceschetti. Il pubblico si è poi rivolto verso la torre dell’orologio per la spettacolare discesa verticale di Lucia Soldini mentre un quarto di luna impreziosiva la limpida serata. Soddisfatto anche il presidente della Pro loco organizzatrice, Giuseppe Luzi, che racconta: "La giornata è andata benissimo, la piazza è stata piena come a Capodanno. Grazie ai vigili del fuoco che ci hanno aiutato e sostenuto. Facciamo questa festa da 16 anni, è ormai una tradizione. Appuntamento all’anno prossimo".