Lo show del grande ciclismo. Da Civitanova a Recanati, festa rosa per il Giro d’Italia

Da Civitanova a Recanati, da Montelupone a Montecosaro, la carovana rosa ha colorato ieri le strade della provincia con la tappa da Martinsicuro a Fano, vinta dal francese Julian Alaphilippe. Il primo comune a essere toccato dalla corsa è stato Civitanova. Dal confine con Porto Sant’Elpidio a quello con Montecosaro, sono in tanti ad incoraggiare i i ciclisti della dodicesima tappa del Giro, che nella città costiera passa anche un po’ prima del previsto (13.25 circa), lasciando tutti con il fiato sospeso. La giornata si apre con la sosta dei mezzi pubblicitari, in piazza Don Eliseo Scorolli, dove in molti si accalcano per un selfie o un gadget, mentre la direzione del Giro consegna al sindaco Fabrizio Ciarapica e al vice, Claudio Morresi, un attestato di ringraziamento. Poi, arrivano i ciclisti e non mancano momenti particolari: oltrepassato il ponte sul Chienti, il ventenne camerte Giulio Pellizzari è costretto a immettersi nella rotonda contromano per non urtare un addetto alla sicurezza, mentre all’incrocio tra via Moro e corso Garibaldi, un paio di atleti del team Visma passano direttamente sopra la minirotatoria. Civitanova è anche la città della svolta per la tappa. Qui, dopo un percorso tutto sulla costa, iniziano la salite e le colline e una volta lasciato alle spalle il lungomare nord, la carovana taglia dritto in via Marco Polo per raggiungere Civitanova Alta. È proprio in questa fase che la sfida si fa spettacolo. Inizialmente, a prendersi la scena è Alaphilippe (Soudal Quick-Step), poi vincitore di tappa: per non perderlo, in via Polo, si è costretti a passare persino sopra al marciapiede. Poi, sulla scalata del Palazzaccio (SP 27) è un rincorrersi di emozioni, con diversi gruppetti in cima, in cui spiccano anche gli italiani Matteo Trentin e Christian Scaroni. Protagonista, nel giro civitanovese, è anche la protesta dei balneari che in vari punti si fanno notare esponendo gli striscioni contro la direttiva Bolkestein.

Dopo il passaggio a Montecosaro e Montelupone, la carovana ha sfilato nella città leopardiana. Tutte in garage le auto a Recanati per il passaggio del Giro. Chi timidamente, pur cosciente delle difficoltà che avrebbe incontrato, ha provato a mettere il naso fuori dall’uscio di casa con la sua quattro ruote, è stato costretto a fare marcia indietro. Sulle strade, però, la festa non è mancata e su iniziativa dei vari comitati di quartiere lungo il percorso dei ciclisti non sono mancati striscioni di benvenuto, palloncini e altri addobbi rigorosamente in rosa. Il Giro d’Italia è sempre, comunque, una bella festa e fa dimenticare le tante polemiche e i disagi che esso comporta ai cittadini con la chiusura delle scuole e dell’unico asilo comunale. Scene curiose hanno fatto da cornice alla festa rosa recanatese, fra cui quella di un frate, del vicino convento dei Cappuccini che, per non perdere il passaggio della corsa, si è arrampicato su un paletto in ferro che delimita la carreggiata all’inizio di viale Badaloni.

Francesco Rossetti

Asterio Tubaldi