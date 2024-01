Lo show di Cirilli tra equivoci, compromessi e soprattutto risate

Per iniziare l’anno arriva al teatro comunale di Treia Gabriele Cirilli con "Nun te regg più". L’appuntamento è per sabato alle 21.15. Attraverso la sua esibizione il comico fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, grazie alla sua capacità di comunicazione che pochissimi hanno e la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga. Lo show riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo nonostante il tempo passi inesorabilmente. Gabriele Cirilli tramite la continua ricerca del nuovo, ma con un occhio attento a ricordare il passato, attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni, monologhi e gag irresistibili. Uno spettacolo in cui porta in scena anche le persone che fanno parte della sua vita. "Nun te regg più" è lo spettacolo della saggezza, in cui Gabriele Cirilli non regge più i compromessi, le insoddisfazioni, i tranelli, le incertezze, le ingiustizie, i luoghi comuni, il falso perbenismo, la normalità, che poi chi stabilisce cosa è normale o anormale.

Per i più piccoli invece domenica alle 17 appuntamento con "Domeniche da favola" e la storia di "Ali Babà e i 40 ladroni". Questa produzione della Compagnia vuole essere un altro punto in movimento nella ricerca di nuovi linguaggi scenici e di interpretazione di classici per ragazzi. Pink e Lisa vivono nel cortile che è luogo di giochi e trasformazioni fantastiche: Lisa diventerà Alì Babà e Pink il terribile Mustafà, capo dei ladroni, e in un gioco magico la struttura scenica si svelerà ora un bosco, ora una città-casbah e ora la caverna del tesoro. Le suggestioni musicali e sonore sono da mille e una notte mentre il linguaggio di Pink e Lisa, spesso in rima, tende a creare una musicalità avvolgente. Il dualismo tra grande e piccolo è stato il punto di partenza di questo spettacolo, dove il piccolo debole la spunta contro il grande malvagio con la sua furbizia.