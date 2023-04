Lo show di Luca Agnani "Luci a ritmo di musica per il tempio di Petra, un’emozione unica"

di Chiara Gabrielli

Risplende il tempio di Petra in Giordania, uno dei luoghi sacri per eccellenza, per mano di Luca Agnani, artista maceratese specializzato in video mapping: con le sue proiezioni luminose al ritmo di musica, ha incantato il pubblico, lasciando tutti a bocca aperta. Agnani, 46 anni, nato a Macerata e residente a Corridonia, con il suo studio è stato tra i protagonisti del ‘Petra light festival’, che si è svolto in questi giorni, insieme con altri provenienti da Francia, Spagna, Ungheria, Turchia e Indonesia. Dallo Sferisterio di Macerata a San Pietroburgo e Mosca, passando per Bologna, Genova, Edimburgo, Agnani ha illuminato i monumenti più vari, regalando, di volta in volta, un sogno ad occhi aperti. L’ultimo show l’ha realizzato su quello che è conosciuto come ’il Tesoro di Petra’: luogo del sacro fin dai tempi antichi e famoso, nel passato più recente, per essere stato il tempio di Indiana Jones, dove, ne ’L’ultima crociata’, era nascosto il Sacro Graal e dove un incredibile Harrison Ford doveva affrontare ‘le tre prove di Dio’ per recuperarlo.

Agnani, come è arrivato a Petra?

"Sono stato contattato dal direttore artistico del ‘Petra light festival’, che ha fatto una selezione tra i migliori studi al mondo. Dietro c’era un discorso anche di promozione del territorio. L’ok definitivo è arrivato a ridosso e in meno di un mese ho preparato tutto, dedicando al lavoro 8 ore al giorno. Il tema del festival era la rinascita. Il Tesoro di Petra è qualcosa di profondamente sacro e il lavoro di video mapping doveva rispettare al massimo la struttura e la sacralità del posto. Oltre a essere una delle meraviglie del mondo, presenta un’architettura scavata nella roccia e intorno ad essa c’è ancora tanto mistero. Non si sa infatti se l’opera sia stata costruita come luogo sacrificale, come tomba o per un omaggio a un dio".

La preparazione è stata complessa?

"Ho visto tanti documentari prima di entrare nel vivo. Mi hanno inviato per mail il modello 3d su cui lavorare, ma tutto il resto spetta al singolo artista. Ho impiegato parecchio per la scelta della musica, alla fine ho optato per un’introduzione con voci angeliche, spirituali, che evocavano appunto una rinascita, un richiamo al popolo dei Nabatei che costruirono quel luogo come guidati da un principio sacro, una musica con un crescendo che diventa sempre più intensa, quasi a fondersi, a identificarsi con la pietra. Con le immagini, tutte in 3d, ho cercato di valorizzare i vuoti per andare in profondità, come se dentro ci fosse dell’altro, come se non fosse finita e fosse rimasto ancora molto da scoprire. Alla fine, ho realizzato un video mapping della durata di tre minuti".

Quanti giorni ha trascorso lì?

"Solo tre. Ma posso dire che è il posto più bello che abbia mai visto, ti lascia… impietrito. Di solito si ammira di giorno, invece essere lì, di notte, dava la sensazione di stare sulla luna, un’atmosfera pazzesca, magica. Prima di arrivare al Tesoro, si deve camminare per una mezzora immersi in un canyon, una specie di percorso sensoriale, ci sono i beduini con l’incenso, le voci del popolo dei Nabatei, il rumore degli zoccoli dei cavalli, suoni e odori per portarci indietro nel tempo, così finché non si arriva a questa facciata del Tesoro, alta 40 metri. Oltre a questo, abbiamo assaggiato i piatti tipici, kebab, falafel, agnello, montone. Un’esperienza meravigliosa. Ero veramente incuriosito da Petra, la immaginavo bella ma non così tanto".

Cosa ha provato?

"Ogni volta mi dico che è la volta migliore. Ma sono sempre costretto a ricredermi. Ho iniziato nel 2010 e da allora ho realizzato lavori per San Petronio a Bologna, Calton Hill (collina simbolo di Edimburgo), per il Palazzo Ducale di Genova in occasione dei 10 anni dalla scoperta del bosone di Higgs (la particella di Dio) dopo che mi ha contattato l’istituto di fisica nucleare di Roma, un’esperienza molto istruttiva. Per non parlare della Russia: a parte Mosca, ho vinto un contest nel 2013 a San Pietroburgo e realizzato il video mapping sulla facciata dell’Hermitage per il centenario della Rivoluzione russa. Ho creato progetti per Madrid, Alberobello, il duomo di Monza, l’hotel Palazzo per il Mascagni festival a Livorno, il porticato di Carpi (il più lungo d’Italia) e naturalmente per Macerata, lo Sferisterio dentro e fuori, San Giovanni, piazza Mazzini, il Comune, Palazzo Buonaccorsi, San Paolo, il palazzo della Prefettura. In ognuna di queste occasioni, mi sono detto: ‘ Più di così non potrò fare, è il massimo’. E invece ogni volta mi sbagliavo". Perché il video mapping?

"Venivo dal mondo dell’animazione in 2d e in 3d, che applicavo soprattutto ai siti web, poi da autodidatta ho imparato la tecnica del video mapping. I primi progetti risalgono al 2010. Vivo di questo, è un bel lavoro. A volte mi sono concesso eccezioni, come quando ho animato i quadri di Van Gogh, un progetto che poi si è trasformato in una mostra itinerante per i Comuni".