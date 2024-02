Lo spartitraffico ostacola pullman e scuolabus, il Comune corre ai ripari

Hanno preso sul serio le perplessità avanzate da Pierluca Trucchia, consigliere comunale di FdI, sulla regolarità e sicurezza dell’aiuola spartitraffico installata di recente nella frazione di Montefiore di Recanati, all’incrocio fra via Flamini e la strada provinciale via Pound nel tentativo di renderlo più sicuro. Quel lavoro, seppur regolare, aveva di molto e pericolosamente ristretto la carreggiata. Trucchia aveva evidenziato la situazione in Consiglio e con diversi video sui social dove si vedeva le difficoltà di imboccare la strada da parte di autobus o scuolabus, costretti a diverse manovre per restare sulla carreggiata giusta. In questi giorni, sull’incrocio sono arrivati di nuovo gli operai comunali, che hanno ristretto il perimetro dell’aiuola spartitraffico e reso più agevole la circolazione.