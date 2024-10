Lo spettacolo della cometa immortalata sul cielo sopra il monte San Vicino

Montecassiano, 14 ottobre 2024 – Ancora uno spettacolo naturale immortalato da Cristian Fattinnanzi, fotografo e divulgatore di astronomia. “Dopo vari tentativi falliti a causa delle velature all’orizzonte ovest – ha scritto Fattinnanzi pubblicando lo scatto sulla sua pagina Facebook - sono finalmente riuscito a cogliere questa sfuggente cometa, la C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. È stato emozionante vederla sbucare per la prima volta (per me) tra gli strati nuvolosi e l'inconfondibile profilo del monte San Vicino”.

"La cometa – prosegue – appare in maniera inevitabilmente parziale per le condizioni meteo citate, ma già queste immagini possono farci immaginare quello che potrà mostrarci nei prossimi giorni. Speriamo bene! Le due riprese sono state ottenute da Montecassiano con una reflex FF ed ottica 70-200 F/2,8, usata a circa 150mm e apertura F/2,8. Sensibilità 1600 ISO e pose variabili tra i 5 e i 10 secondi, inseguimento con Minitrack LX4 (ovviamente non usato per la foto del paesaggio). Alle prossime!”.