Lo sponsor del Mof: "Azienda e Sferisterio, stessa vocazione: lanciare il territorio"

Da azienda familiare a colosso mondiale, producendo materiali innovativi per i big dell’industria calzaturiera, come quello per i celebri Crocs, ma anche per i trasporti e l’arredamento. È questa la Finproject che però, pur avendo una dimensione internazionale, non perde il contatto con la realtà locale: anche per questo Maurizio Vecchiola, ad della società di Morrovalle, ha deciso di sponsorizzare la passata stagione lirica dello Sferisterio.

Quali sono le dimensioni dell’azienda?

"Oggi fa parte di di Versalis (Eni) e il core business è concentrato nella produzione di compound (miscele create attraverso lo scioglimento di resine polimeriche) e nello stampaggio di materiali plastici espandibili. Produce e commercializza prodotti ultraleggeri contraddistinti dal brand XL EXTRALIGHT. Finproject possiede 11 impianti di produzione e ricerca in vari paesi (5 in Italia, Romania, India, Cina, Vietnam, Canada, Messico) impiegando circa duemila dipendenti. Nel 2017 è stata acquisita da Solvay, pioniera e oggi leader nella produzione di materiali utili per una corretta transizione energetica. Nell’ottobre del 2021 Finproject è entrata a far parte di Versalis, società chimica di Eni chiudendo l’esercizio 2022 con un fatturato di circa 330 milioni".

Cosa l’ha fatta crescere di più? Un brevetto, una strategia?

"Direi un insieme di cose: ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto tramite brevetti di processo, ma soprattutto una grande visione internazionale. Aggiungerei la diversificazione del portafoglio prodotti e sottolinierei il coinvolgimento dei dipendenti in qualità di soci. Mi piace ricordare il primato di eccellenza assegnato nel 1994 e nel 1997, le certificazioni internazionali di qualità ISO 9002 e ISO 9001 per la prima volta in Europa a un’azienda del calzaturiero. Da qui si aprono le porte al mercato mondiale".

Quali sono stati gli ostacoli maggiori da affrontare e i traguardi di cui è più fiero?

"La vita professionale è sempre fitta di ostacoli e a volte i problemi sembrano irrisolvibili, ma dalla mia esperienza posso dire che da tali situazioni si esce solo se puoi contare su una squadra eccezionale. La situazione che mi ha reso più fiero è l’acquisizione di Padanaplast dal gruppo Solvay, sia per la dimensione che per la cultura manageriale che abbiamo incamerato".

Cosa lega ancora un manager di respiro internazionale come lei a questo territorio, oltre alla famiglia?

"La qualità della vita del nostro territorio è un unicum e questo, unito alle radici familiari dalle quali spesso nascono grandi imprese, fanno sì che le Marche siamo un modello da scoprire e ammirare. D’altronde chi aveva in mente il futuro energetico del nostro Paese è nato in un paesino con poche migliaia di abitanti nel pesarese: Acqualagna. Tornare da un viaggio internazionale dopo essere stato a contatto con culture diverse, ci aiuta a capire meglio le differenze nel modo di fare impresa ma soprattutto a trovare in quelle differenze un valore aggiunto. Non amo il campanilismo che spesso preclude grandi obiettivi e benefici per la collettività. Senso d’identità sì, ma con apertura a chi ci è vicino".

Come nasce l’idea di sostenere la stagione lirica del Macerata Opera Festival?

"La nostra priorità è sostenere i territori che ospitano i nostri siti produttivi e quindi la collaborazione a un evento come il 59° Macerata Opera Festival contribuisce alla creazione di un valore condiviso che rimane elemento centrale nella strategia del gruppo. Produrre materie plastiche per le necessità del consumatore è un’attività come altre, ma saperlo fare nel rispetto delle persone e dell’ambiente che ci circonda la reputo una forma di grande culturaciviltà. Oggi la sfida è offrire prodotti, servizi e soluzioni sostenibili per l’ambiente, e ogni forma di cultura che possa veicolare messaggi di questo tipo deve essere valutata con attenzione da parte di una impresa virtuosa". "Sicuramente una grande soddisfazione per il gruppo essere il main sponsor di un festival di calibro nazionale e internazionale come il Macerata Opera Festival. Lo dimostra l’ottimo lavoro svolto dall’Arena Sferisterio sia in termini di proposta artistica e di rapporto con il pubblico. Nel nuovo sodalizio abbiamo trovato la possibilità di sviluppare e consolidare le due anime fondamentali per il Mof e per una società come Finproject: da una parte la vocazione internazionale e dall’altra la componente identitaria della nostra comunità. Queste iniziative consentono non solo una crescita in termini economici e sociali, ma a cascata arricchiscono e rendono sempre più conosciuto il territorio, e il saper fare delle persone che nell’azienda operano".