Lo sport combatte le difficoltà di concentrazione: doppio incontro con lo psicologo Marcantognini

Lo sport per combattere i disturbi dell’apprendimento e le difficoltà di concentrazione. E’ il senso del duplice appuntamento di oggi, ‘Concentrazione e movimenti’, promosso dalla rete sociale ‘Oltre’, con la cooperativa sportiva ‘Il Grillo’ e il Comune. Ospite lo psicologo e psicoterapeuta Sammy Marcantognini. Il primo incontro é in programma alle 19 in piscina comunale e sarà dedicato ai tecnici dello sport, mentre il secondo si terrà alle 21 nella sala consiliare di palazzo Sforza e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Marcantognini da anni si occupa di educazione, formazione e prevenzione di diverse problematiche, soprattutto in età evolutiva. Sarà Andrea Foglia, ideatore di ‘Oltre’ e del festival ‘Io Desidero’, a intervistarlo. "Importante sensibilità della comunità civitanovese – commenta il terapeuta – che mette l’attenzione sullo sport e sul movimento come uno degli strumenti principali per l’educazione alla vita, soprattutto in questo momento storico dove le problematiche che riguardano l’infanzia e l’adolescenza sono molto rilevanti e preoccupanti". Si tratta del secondo appuntamento nato dalla collaborazione tra ‘Oltre’ e assessorato allo sport, dopo il successo dello scorso 4 maggio al teatro Annibal Caro, dove si tenne la serata ‘Primavera di sport e di vita’. "Vogliamo mettere lo sport al centro dell’attenzione, sia come strumento di educazione alla vita che come prevenzione e cura di tante problematiche moderne", spiega Foglia. "Intendiamo garantire, sostenere, favorire la migliore salute psicologica e sociale del giovane in formazione", rimarca Antonella Citarella, de ’Il Grillo’, che fa parte di ‘Oltre’. "Lavoriamo a fianco delle tante associazioni del territorio impegnate sul fronte dell’educazione e della prevenzione – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi –, certi dell’importanza di veicolare abilità come quelle della resilienza, per aiutare le persone ad affrontare gli ostacoli".