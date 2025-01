Lo sport contro il Parkinson. Confronto con gli esperti

Macerata Nuoto sensibilizza sugli effetti benefici dello sport nel rallentamento del Parkinson. Con il Centro salvamento Marche, la collaborazione del Comune di Macerata e il patrocinio della Fondazione Limpe il primo appuntamento è fissato per domani, alle 10, nella sala convegni Sport e salute in via Annibali a Piediripa. Durante l’appuntamento sono previsti l’intervento della dottoressa Mariachiara Sensi, neurologa dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, la presentazione dello sportello Associazione parkinson Macerata e le testimonianze in video di Stefano Ruaro, ideatore di ‘Idomitri’, un gruppo inclusivo che punta ad aiutare le persone in difficoltà attraverso lo sport fornendo esempi concreti di chi non si è arreso, e dell’atleta Roberto Ripani, membro del gruppo di auto - mutuo aiuto per portatori di malattia di Parkinson "Tremo ma non temo". "Investire nel benessere attraverso lo sport non solo migliora la qualità della vita, ma contribuisce anche a creare una comunità più cosciente e solidale", ha commentato la vicesindaco Francesca D’Alessandro. "Macerata Nuoto e il Centro salvamento nuoto – interviene Mauro Antonini, presidente Macerata Nuoto – riconoscendo lo sport quale diritto fondamentale, con questa iniziativa vogliono sottolineare il valore formativo e sociale che deve essere alla base del benessere della cittadinanza; ribadiamo il piacere di collaborare anche per questo evento con l’amministrazione comunale".

Il secondo momento dell’iniziativa, invece, è in programma domenica 26 gennaio nella piscina comunale di viale Don Bosco dove, dalle 8.30, quando avrà luogo "Nuotiamo insieme per il Parkinson", una nuotata solidale aperta a tutti con ingresso gratuito, durante la quale ognuno può tuffarsi liberamente. Al termine tutti riceveranno un attestato di partecipazione. Testimonial dell’evento sarà Simone Ruffini, campione del mondo di nuoto.