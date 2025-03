"Lo sport è il farmaco migliore". Solidarietà e musica a braccetto

Solidarietà e musica insieme, domani alle 21 al teatro di Caldarola, per ricordare che "Lo sport è il farmaco migliore". Questo il titolo dell’evento fortemente voluto e sostenuto da Mario Marinelli, patron dell’azienda Rhutten, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Caldarola, il Rotary Tolentino, il Nuovo Oratorio Cristo Re, l’Adus Caldarola Volley e Caldarola Gnc. Protagonista sarà l’Orchestra "Insieme per gli altri - La colonna sonora della solidarietà", che con questa esibizione arriva al concerto numero 200; porterà in scena "Musiche da Oscar… e non solo".

Sotto la direzione del maestro Giampiero Ruggeri, l’ensemble suonerà le più belle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Gli ultimi due brani saranno impreziositi dalle allieve della scuola di danza del Nuovo Oratorio Cristo Re dirette dall’insegnante Sofia Vitali. "Un appuntamento che sottolinea il legame di stima e amicizia instaurato tra l’ensemble e le realtà caldarolesi - dice il presidente dell’Orchestra Gianni Silvi -, un rapporto costruito su valori condivisi di solidarietà, cultura e impegno sociale, tanto che torniamo per la seconda volta. L’evento, con l’ingresso a offerta, permetterà di raccogliere fondi che saranno devoluti alle associazioni locali".

Sarà il 200° dei concerti in soli cinque anni, eseguiti in favore di 127 associazioni di volontariato; nel corso delle esibizioni sono stati raccolti circa 100.000 euro. Durante la serata interverranno il campione di nuoto Simone Ruffini, il medico sportivo Danilo Compagnucci, il nutrizionista Roberto Talamonti e la mental coach e trainer Oneand Emanuela Corvatta. Conducono Fabrizio Tiberi e Giulia Sancricca.