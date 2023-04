Lo sport entra nelle scuole: "Sperimentiamo le discipline"

Avvicinarsi al mondo dello sport, sperimentare nuove discipline e confrontarsi con i propri coetanei: anche nel 2023 torna "La Potenza dello sport", progetto promosso dal Comune di Potenza Picena con le associazioni sportive del territorio, i due istituti comprensivi cittadini e il sostegno economico dell’Aspp. "Dal 3 marzo i bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie, per una volta alla settimana stanno sperimentando nove diverse discipline sportive – spiega Stefano Muscella, direttore tecnico dell’Hockey Potenza Picena –. Tra queste l’hockey, la pallavolo, il basket, il calcio, il futsal, il judo, il ciclismo, il baseball e il tennis". Scenario delle competizioni il Centro Sportivo di San Girio che, a fine maggio, ospiterà la giornata conclusiva del progetto con le gare finali e il contributo di personalità del mondo dello sport. "Un ringraziamento per quanto stiamo riuscendo a portare avanti va sicuramente alle nostre società sportive – dice il vicesindaco Giulio Casciotti –, che consentono di avvicinarsi a discipline mai sperimentate prima, aprendo per loro nuove prospettive di crescita e sano divertimento". Sullo stesso filone l’amministratore di Aspp Mario Properzi: "Un impegno doveroso alla luce del ruolo che rivestiamo in ambito sociosanitario sul territorio. L’obiettivo è quello di contribuire al potenziamento dei servizi e questo progetto è un’opportunità importante per i nostri giovanissimi concittadini".