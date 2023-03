"Lo sport farà conoscere il nostro territorio"

di Lucia Gentili

Presentati ieri, in Regione, i Campionati nazionali universitari 2023, giunti alla 76a edizione: andranno in scena dal 17 al 25 giugno a Camerino, Caldarola, Castelraimondo, Matelica, Pieve Torina, San Severino, Serravalle di Chienti, coinvolgendo anche altri Comuni limitrofi, con la partecipazione di tutti i Centri sportivi universitari d’Italia e l’arrivo di circa 3mila atleti tra i 18 e i 28 anni. Il comitato organizzatore è il Centro universitario sportivo Cus di Camerino; saranno coinvolte tutte le università italiane, con una previsione di 5mila presenze tra agonisti, accompagnatori e delegazioni. Oltre 20 le discipline, come atletica leggera, calcio a 11 e a 5, judo, karate, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, taekwondo, tennis e altre opzionali (beach volley, mountain bike, ciclismo, scacchi, tiro con l’arco, calcio balilla e tiro alla fune), solo per citarne alcune. "È una vetrina nazionale per Camerino e per le Marche – ha detto il governatore Francesco Acquaroli –. Un’opportunità di rilancio per il territorio colpito dal sisma, che aiuta la destagionalizzazione e, tramite lo sport, porta tanti giovani a conoscere la nostra regione". In conferenza (moderata da Marco Moscatelli), il presidente Cus Camerino Stefano Belardinelli ha spiegato: "Abbiamo ospitato i campionati universitari già nel 2004, ma allora c’erano meno specialità agonistiche e lo sport universitario non era affermato come oggi. Lo sport è vera aggregazione. Quella del 2023 sarà un’edizione al femminile, ad esempio con il basket e il calcio a 5 femminile. Sarà anche una vetrina per l’inizio della stagione turistica (Civitanova ospiterà il beach volley) e avremo, per la prima volta, gare ciclistiche per promuovere il territorio, come ciclismo su strada e mountain bike. L’obiettivo è battere il record di atleti partecipanti alle precedenti edizioni e sicuramente ci riusciremo viste le adesioni che stanno pervenendo. Poi abbiamo pensato agli appuntamenti serali, ai momenti aggregativi che saranno organizzati ogni sera". Belardinelli ha annunciato che il Cus si sta già preparando alla candidatura degli Europei di calcio a 11 del 2025. Sono intervenuti anche il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, il consigliere regionale Renzo Marinelli e il presidente del Coni Fabio Luna. "Si accendono i riflettori sul territorio – ha detto il sindaco Roberto Lucarelli –, e renderemo Camerino ancora più bella e ospitale". Quelli del 2023 saranno i primi campionati svolti dal Cusi (Centro universitario sportivo italiano) in qualità di Federazione del Coni. Il segretario generale Leone ha definito gli impianti di Camerino un "riferimento per l’Italia". Infine è stata presentata la mascotte dei campionati: un lupo appenninico con un richiamo simbolico alla rievocazione storica della "Corsa alla Spada e Palio". A breve verrà lanciato il contest per scegliere il nome.