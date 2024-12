Lo sport per contrastare il disagio giovanile, convegno con gli esperti

Riflessioni sullo sport giovanile e sul benessere psicofisico con l’incontro "Dallo sport alla vita: come le attività giovanili possono superare il disagio", sabato dalle 9 al teatro Annibal Caro (ingresso libero). L’iniziativa è organizzata dalla Scuola dello sport Coni Marche con il Comune e il Tavolo tecnico della città di Civitanova per il benessere e la salute delle nuove generazioni, e beneficia del contributo della Rete Sociale Oltre e di Red-Rete educazione digitale. La giornata è aperta ad allenatori, insegnanti di educazione fisica, educatori, dirigenti sportivi, genitori e amministratori locali. Filippo Sabattini, pedagogista e direttore didattico di Wega Impresa Sociale, approfondirà il tema "Educare attraverso lo sport"; Filippo Sani, sociologo, tratterà il tema "Dagli altri imparo: lo sport come educazione al conflitto", poi David Martinelli, psichiatra con esperienza al Centro pediatrico psicopatologia da web della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma interverrà su "Generazioni connesse: salvarsi dalla dipendenza da smartphone e il ruolo dello sport". Il coordinamento scientifico è del professor Roberto Mancini e di Andrea Foglia, promotore dell’iniziativa, coordinatore del Tavolo tecnico e presidente di Red. "Vogliamo sensibilizzare gli attori educativi – spiega Foglia – sull’importanza dello sport come strumento di crescita e di contrasto ai rischi di isolamento e iperconnessione". "L’obiettivo – dichiara l’assessore Claudio Morresi – è far comprendere le opportunità offerte dallo sport per affrontare le sfide della crescita giovanile".