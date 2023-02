Grazie alla collaborazione fra il Comune di Valfornace e il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, si avvia verso una soluzione positiva la questione relativa allo sportello Atm Banca Intesa. "La vicenda è partita a novembre, quando il bancomat di Valfornace è stato oggetto di un tentativo di furto da parte di alcuni malviventi che non sono riusciti a rubare il denaro, ma hanno causato gravi danni al bancomat, che non è stato più utilizzabile dai cittadini", spiega Pasqui. Ormai da tempo, a Valfornace come in altri piccoli Comuni dell’entroterra, gli istituti di credito hanno scelto di chiudere gli sportelli al pubblico, lasciando operativi in alcuni casi solo dei dispositivi Atm. Essendo necessaria un’ingente somma per riparare il bancomat, Banca Intesa aveva comunicato al sindaco di Valfornace Massimo Citracca la volontà di chiudere anche il presidio Atm. "La decisione sarebbe andata a penalizzare ulteriormente un territorio che, specie dopo il sisma, ha perso tanti servizi", aggiunge. Il sindaco Citracca si è subito attivato con la direzione di Banca Intesa, coinvolgendo anche me. Grazie a una serie di sollecitazioni, Banca Intesa nei giorni scorsi ha garantito che lo sportello Atm nel Comune di Valfornace sarà riparato e resterà operativo". Citracca e Pasqui hanno ringraziato i vertici dell’istituto di credito per la sensibilità dimostrata.