Lo sportello digitale in Comune: "Dallo Spid alla carta d’identità, così guidiamo gli utenti sul web"

"Aiutiamo i cittadini a prendere confidenza con il digitale. A noi si rivolgono soprattutto utenti tra i 50 e i 75 anni, generalmente per attivare la carta d’identità elettronica o lo Spid". Francesco Masciavè e Federica Aiello sono i "facilitatori digitali" che, tramite il servizio civile finanziato dal Pnrr, dalle sede del Comune aiutano la cittadinanza ad utilizzare gli strumenti che il web e la tecnologia mettono a disposizione. Hanno rispettivamente 26 e 24 anni: "Siamo praticamente nati con il digitale, questo ci aiuta molto. Per noi è più naturale avere dimestichezza con internet rispetto all’utenza che si rivolge a noi".

Tra le richieste più gettonate, l’identità digitale: "Cerchiamo di spiegarne i meccanismi, facendo sì che le volte successive le persone riescano a compiere da sole le operazioni". Le richieste – spiegano – vanno dal "come inviare foto su WhatsApp a come accedere al sito della Naspi. Noi stessi abbiamo imparato molto. Avere un indirizzo mail per accedere a questi servizi è assolutamente necessario". "La prospettiva è anche quella di far capire che molte cose che la tecnologia permette sono fruibili anche da casa – spiega Maura Castellucci, funzionario dell’ufficio servizi demografici –, non è necessario venire allo sportello e mettersi in fila. Vogliamo ampliare le conoscenze digitali soprattutto delle fasce d’età più avanzate per migliorarne e facilitarne la vita quotidiana. Un certificato anagrafico può essere tranquillamente stampato a casa, identificandosi in digitale; cerchiamo poi di capire se alla popolazione più avanti con gli anni interessi essere seguita anche da casa, senza recarsi fisicamente negli uffici". L’utenza impara così a utilizzare i siti dell’Agenzia delle entrate, del Catasto o il fascicolo sanitario, a seconda delle richieste. Irene Ruffini, dell’ufficio anagrafe, spiega: "L’attività dei facilitatori serve ad andare incontro al cittadino, ma anche ad avvicinare alla visione meno cartacea della pubblica amministrazione. Per la residenza, ad esempio, esiste la piattaforma Anpr, anagrafe nazionale popolazione residente, dove si può entrare con Spid e carta d’identità elettronica. È un altro tipo di mondo dal punto di vista della Pa, anche se la nostra vicinanza al cittadino rimane piena, sia personalmente che telefonicamente". Masciavè, che frequenta i corsi magistrali di Scienze politiche, racconta: "Vorrei lavorare nella pubblica amministrazione; qui ho trovato uno spirito collaborativo e stimolante, ottimo per ciò a cui aspiro nel futuro".

Rispetto alle competenze e all’ambiente di lavoro, Federica Aiello, studentessa di Giurisprudenza, spiega: "In ufficio, da quando siamo arrivati a inizio dicembre, siamo molto seguiti. Ci sono corsi appositi di formazione erogati dal servizio civile, ad esempio a tema privacy. Sono corsi generali che però hanno una diretta applicazioni in quello che facciamo". Lo sportello dei facilitatori digitali è aperto nella sede di viale Trieste dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.