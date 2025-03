Lo sprint finale in Serie D secondo Cossu: "Tutto in gioco, nessuno abbassi la guardia"

La pausa del campionato consente di fare qualche riflessione in più rispetto ai "normali" periodi nei quali il tourbillon di partite monopolizza le attenzioni degli addetti ai lavori. Sempre sul pezzo Alessandro Cossu, noto dirigente di vari clubs e spesso sugli spalti per aggiornarsi e commentare poi, con cognizione di causa, le alterne vicende delle nostre squadre.

A 7 giornate dal termine quale può essere il livello di tranquillità per compagini come Recanatese, Castelfidardo e Vigor Senigallia che hanno un piccolo vantaggio ma sono ai margini della zona playout?

"Molto basso nel senso che non c’è nulla di scontato e nel finale ci sono sempre punti interrogativi. Occorre stare con gli occhi aperti perché, al momento, neanche la Samb può abbassare la guardia".

In molti ritengono che la Recanatese abbia potenzialità superiori rispetto alla graduatoria che occupa.

"Lo credo anch’io e tra l’altro ci sono giocatori abituati a battaglie agonistiche di ogni tipo. Ma la situazione è ancora delicata: il Roma City, che è sest’ultimo, ha una rosa di ottimo valore ed alla ripresa ha lo scontro diretto in casa con l’Avezzano. Se dovesse vincerlo accorcerebbe la classifica rimescolando le carte, senza dimenticare che c’è anche un altro match fondamentale come Termoli-Sora. Il calcio poi è materia strana e quasi sempre risente degli episodi che rischiano talvolta di condizionare gli sforzi di una partita intera".

Senza contare un paio di compagini in stato di grazia.

"Su tutte il Notaresco di Massimo Silva che sta compiendo un altro miracolo, dopo quello di Ascoli, con quattro successi consecutivi, tra cui quello con L’Aquila. C’è poi il Sora che si è rilanciato vincendo a Chieti".

Potremo definire uno scontro diretto anche Recanatese-Vigor Senigallia?

"Lo è a tutti gli effetti: mi aspettavo molto di più dalla Vigor, al di là degli infortuni che non hanno risparmiato nemmeno i giallorossi. C’è un nuovo allenatore come Antonioli che si è ben integrato con la piazza ma, per quanto detto prima, a 35 punti, con tutto quello che sta avvenendo alle spalle non si può star certo sereni".

Siamo anche alla vigilia dell’inizio del Torneo di Viareggio con, si spera, Nicola Pepa tra i protagonisti della rappresentativa.

"Buonissimo prospetto che ho seguito diverse volte. La Recanatese è esemplare in questo: d’altronde curare i giovani è determinante per emergere in Serie D".

Telegramma finale su questo girone F?

"Bel campionato anche se mi attendevo più equilibrio al vertice".