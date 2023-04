Lo stadio cambia volto Campo, pista d’atletica, spogliatoi e tribune Cantiere da 4,4 milioni

di Lorenzo Monachesi

"Faremo dell’Helvia Recina uno degli stadi più belli del centro Italia". È quanto dice il sindaco Sandro Parcaroli presentando i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto per un importo complessivo di 4,4 milioni di euro. "Grazie ai fondi del bando Rigenerazione Urbana, finalmente – aggiunge – lo stadio potrà essere protagonista di una manutenzione straordinaria attesa da anni". L’Helvia Recina avrà un nuovo manto erboso, sarà rifatta la pista di atletica, realizzati nuovi spogliatoi, sistemati gli spalti. Nella curva nord, quella dove non ci sono spettatori, sarà costruito un nuovo blocco di spogliatoi per arbitri e atleti collegato a quello storico sotto le gradinate. A fianco dei nuovi spogliatoi ci sarà un parcheggio per i pullman delle squadre. Saranno rifatte l’impermeabilizzazione e la tinteggiatura del gradoni per il pubblico delle gradinate, oltre al consolidamento degli spalti. Nella tribuna si farà un’altra pavimentazione e saranno sistemati dei box espositivi dedicati ai cimeli della Maceratese. In tribuna e in gradinata saranno previsti nuovi bagni, alcuni riservati ai portatori di handicap per uno stadio senza barriere architettoniche. La Curva Sud, dove ci sono i tifosi della Maceratese, saranno sistemati i bagni e i percorsi pedonali.

Saranno rifatti il campo da calcio in erba naturale, il drenaggio e saranno adeguati gli impianti tecnologici. Lo stadio avrà una nuova pista di atletica a sei corsie. Prevista una nuova recinzione perimetrale, asfaltati i parcheggi. L’impianto sarà omologato per i tornei professionisti di Lega Pro e per manifestazioni nazionali di atletica. Saranno installati dei seggiolini di colore bianco e rosso, l’Helvia Recina avrà 4.229 posti a sedere (1.526 in tribuna, 1.020 nella gradinata per i locali, 1.017 in quella ospiti e 666 posti nella curva locale). "In fase di progettazione – ha raccontato l’ingegnere Tristano Luchetti – sono state avanzate nuove idee come l’abbattimento delle gradinate o la loro copertura, ma erano soluzioni improponibili per i costi. Avremo uno stadio colorato di biancorosso, due nuovi spogliatoi che consentiranno di utilizzare l’impianto anche durante i lavori. Ci stiamo impegnando perché la gara per aggiudicare i lavori sia fatta verso luglio, poi servirà un anno tra progettazione e avere tutti i pareri, ciò ci permetterà di iniziare l’intervento a fine del torneo 2023-2024". I lavori dovranno terminare entro il 2026.

"Abbiamo fatto un percorso condiviso con chi usufruisce tutti i giorni della struttura e abbiamo ricevuto preziose indicazioni – spiega Riccardo Sacchi, assessore allo Sport –. Siamo orgogliosi di avere raggiunto un risultato che cambia il volto infrastrutturale degli impianti sportivi". Soddisfatto Andrea Marchiori. "L’intervento – dice l’assessore ai Lavori pubblici – avrà due principali obiettivi: mantenere l’architettura, unica nel suo genere, con la tradizionale attitudine sportiva polivalente e renderlo accessibile ai disabili, sia spettatori che atleti. I nostri tecnici hanno realizzato un capolavoro, essendo riusciti a contemperare tutte le istanze pervenute dalla parte politica e da quella sportiva, così da centrare pienamente gli obiettivi. In due anni e mezzo abbiamo rigenerato il campo sportivo della Pace e di Collevario, stiamo ultimando lo stadio della Vittoria e ora ci accingiamo a ristrutturare l’Helvia Recina: lasciamo che a parlare siano i fatti".