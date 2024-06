Lo stadio Helvia Recina si rifà il look. Marchiori: "Lavori avanti a pieno ritmo" Lavori in corso allo stadio Helvia Recina Pino Brizi per un intervento da 4,4 milioni di euro finanziato con fondi comunitari Pnrr. Rimozione terrapieno, nuovi spogliatoi e migliorie infrastrutturali in corso.