"Lo stadio resta dov’è. No a strumentalizzazioni"

"Giù le mani dalla Civitanovese, la vittoria del campionato non sia usata per strumentalizzare politicamente la questione stadio". Mauro Profili, presidente della Civitanovese, fissa i paletti dopo la discussione - anche politica - sul futuro del Polisportivo che Profili vorrebbe rinnovato, sempre in riva all’Adriatico e al centro di un progetto di riqualificazione che la Società rossoblu annuncia di voler presentare a settembre. "Nessuno – ribadisce Profili – ha intenzione di spostare lo stadio. Deve rimanere dov’è perché raggiungibile a piedi dal centro sia da tifosi che dagli sportivi che lo utilizzano. Il progetto che ho in mente è fondato sulla cosiddetta ‘legge stadi’. Micucci può leggerla". Il riferimento e al consigliere comunale del Pd, Francesco Micucci, che sulla questione stadio è intervenuto per criticare la ‘passerella’ fatta dagli amministratori comunali nel corso del sopralluogo al Polisportivo post vittoria del campionato. Profili attacca il Dem: "Se non ricordo male, mentre si costruiva il Cuore Adriatico, l’allora giunta presentò una variante per permettere la costruzione di un palasport al posto di metà della fiera. E a realizzarlo sono stati i privati, Civita Park e Progetti Abruzzesi. Il Comune è anche ricorso al Credito Sportivo per pagare la restante somma, mi pare circa 5 milioni. Stavolta, nel discorso stadio, il Comune non c’entra nulla. Non mi va che per attaccare l’amministrazione si metta in mezzo il progetto della Civitanovese. La politica faccia un corpo unico di fronte all’obiettivo di creare una cittadella dello sport". Che, nelle sue intenzioni "è una struttura polifunzionale anche con albergo, commerciale e uffici dove potrebbero lavorare 500 persone. Invece ognuno pensa al proprio orticello mettendo in discussione ogni buona proposta. Ricordo che a Civitanova tutte le opere più importanti sono state realizzate con l’intervento dei privati. Sono disposto ad un confronto pubblico con tutte le forze politiche. A settembre il progetto sarà presentato alla città seguendo l’iter di legge".