Lo stato delle strade stasera in consiglio

CINGOLI

L’interpellanza presentata da Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli", sulle condizioni delle strade "Le serre" e Panicali, è l’ultimo degli otto argomenti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che tornerà a riunirsi con inizio alle 21 di stasera nella Sala Verdi del palazzo municipale. Lo stato delle due arterie era stato evidenziato anche sui social, interessando zone in cui si svolgono varie attività. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del sindaco Michele Vittori, il parlamento cittadino delibererà riguardo alle variazioni al documento unico di programmazione (Dup) 2023-25, all’approvazione del Dup per il 2024-26, di variazioni al bilancio di previsione 2023-25, del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2022. Quindi, per l’adozione dei relativi provvedimenti, verrà discussa la proposta comunale inerente alla programmazione della rete scolastica provinciale per l’anno scolastico 2024-25.

g. cen.