"Lo Stato è responsabile della violenza"

"Carissima Giulia, avrei voluto sentir parlare di te come di una famosa ingegnera biomedica, ma purtroppo ho dovuto apprendere il tuo nome e conoscere la tua triste storia tramite l’ennesimo gesto folle da parte di un uomo, che sosteneva di volerti bene". Così Sabrina De Padova, consigliera di maggioranza (lista civica Parcaroli), che, oltre a chiedere perdono a Giulia "perché non stiamo facendo di tutto per evitare i continui femminicidi", coglie l’occasione per fare il punto su "un sistema patriarcale che ogni giorno produce violenza" e aggiunge che "finché la politica non adotterà politiche di prevenzione e formazione affidata a progetti scolastici, la violenza sulle donne sarà responsabilità dello Stato". A questo proposito, De Padova esprime tutta la sua amarezza per la mancata approvazione dell’ordine del giorno sulla modifica dei programmi scolastici: "Per combattere stereotipi culturali e sociali bisogna intervenire sui pilastri sociali che sono la scuola e la famiglia". Come presidentessa del Consiglio delle donne, "diverse sono le iniziative che proponiamo nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi contro discriminazione e violenza di genere. A dicembre saremo all’Iis Garibaldi – spiega –. Sembra che il governo stia lavorando a un piano per introdurre nelle scuole superiori alcune ore di lezione in cui i ragazzi vengano educati alle "relazioni". Come consigliera, insegnante, mamma e presidentessa del consiglio delle donne, penso che l’educazione all’affettività e alle relazioni sociali vada insegnata sin dalle materne. Mi rammarico che un mio ordine del giorno, che chiedeva la possibilità di inserire nei programmi scolastici alcune ore su questi argomenti, sia stato bocciato dalla maggioranza – incalza De Padova –, poiché è necessario un lavoro sistematico e non saltuario. Lo scorso anno è stato bocciato un altro odg che chiedeva la possibilità del doppio braccialetto sia al carnefice che alla vittima che ne avrebbe fatto richiesta. Con l’auspicio che tutti dimostrino con i fatti la volontà di cambiare, con l’augurio di non ripetere: ‘Speriamo che sia l’ultima’".