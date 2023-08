Lo stile unico di Giordano

Stasera, alle 21.30, il centro storico di Gagliole si accende per l’annuale appuntamento di San Severino Blues, con Luca Giordano (chitarra e vice) e la sua band. Il chitarrista sarà accompagnato da Abramo Riti (tastiere), Walter Cerasani (basso) e Fabio Colella (batteria). L’ingresso è libero. "Luca Giordano – afferma lo staff del San Severino Blues - ha conquistato le platee europee, statunitensi e sudamericane con il suo raffinato stile blues-jazz-funk. La sua musica affonda le radici nel Chicago blues: la sua carriera è partita dalla città statunitense dove ha soggiornato a lungo, crescendo poi nei club e nei festival europei e Usa al fianco di leggende come Billy Branch, Eddie C. Campbell, Jimmy Burns, Bob Stroger, Willie ’Big Eyes’ Smith e di artisti contemporanei quali Eric Guitar Davis, John Primer, Chris Cain, Carlos Johnson, Sugaray Rayford, Nora Jean Bruso, Leon Beal, Tony Lynn Washington. È diventato così band leader e oggi è uno dei più grandi e richiesti bluesman europei. Non a caso dal 2017 è la colonna portante della band di Mighty Mo Rodgers, il profeta del blues, con cui ha registrato il disco Griot Blues, realizzato in collaborazione con il musicista Baba Sissoko. Ricca anche la sua discografia; come solista e band".

