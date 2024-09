"Lo stop al biodigestore? Sono i soci a doverci dire cosa fare"

"Dobbiamo valutare il provvedimento di archiviazione della procedura per il biodigestore. Questo e l’impianto dei pannolini erano stati tenuti fuori dalle opere triennali. Approfondiremo la questione e l’assemblea dei soci dovrà dirci cosa fare". Sono state le uniche parole del neo presidente del Cosmari Paolo Gattafoni sul fronte biodigestore. La procedura relativa alla modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale per la sua realizzazione, avviata dalla Provincia su istanza di Cosmari nell’autunno 2022, deve considerarsi decaduta e va archiviata. Se proprio si vuole, bisogna ripartire da zero. A causa di documenti presentati in ritardo dal consorzio. "Intanto confermiamo gli investimenti per il rinnovo del parco mezzi – ha proseguito Gattafoni –. Per circa 10 milioni di euro. La gara è già stata espletata. Cosmari continua poi a puntare sulla tariffazione puntuale, tracciando con microchip o green point, al fine di pagare in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura". Il presidente ha illustrato i dati della raccolta: la media è del 73,91% (con oltre 68 milioni di chili di differenziata e 24 milioni di non differenziata), alcuni Comuni raggiungono l’85%, altri arrivano malapena al 30%. "L’obiettivo è armonizzare e mantenere le performance elevate, migliorando la raccolta", ha aggiunto. I prossimi Comuni ad applicare la Tarip (Tariffa puntuale) saranno Recanati, Porto Recanati e San Severino. "Sono aperta ad accogliere le idee di tutti – ha detto Sandra Gentili, che è stata responsabile della sede di Camerino di Confartigianato (ora in pensione) – e sono aperta a un ripensamento per un cda più ampio, cinque teste sono meglio di tre. Il territorio è di tutti. Non mi sono mai tirata indietro davanti alle cose difficili". "Alcune decisioni saranno dettate da numeri e conti", ha aggiunto Alfredo Mancinelli, geometra di Recanati. "Approfondiremo le questioni in sospeso, passate e presenti – è intervenuto il direttore generale Brigitte Pellei –. Da parte mia, appoggio e massima collaborazione. Anche in tre, riuscirete tranquillamente a portare avanti il cda". "Cosmari è una bella realtà, siamo al settimo posto in Italia in termini di tariffe, servizi e benefici e al secondo nel Centro Italia, dopo Fermo – ha chiuso Gattafoni –. La discarica serve, ma bisogna diminuire i rifiuti che vi finiscono".