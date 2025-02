Lo stop dopo le proteste. Il Cave si ferma per lavori: "Più attenti ai residenti"

"Per noi è fondamentale garantire una convivenza serena tra chi vuole divertirsi e chi ha bisogno di riposare. Ci prendiamo una pausa per tornare con un locale ancora più attento alle esigenze di tutti". Due settimane di stop per il Cave club in vicolo Tornabuoni a Macerata, una pausa che ha l’obiettivo di rinnovare gli spazi e migliorare la convivenza con i residenti della via. A seguito delle proteste dei residenti relative alla musica ad alto volume e agli schiamazzi notturni, i titolari Raffaele Trimarco (foto) e Leonardo Evangelisti hanno annunciato la sospensione temporanea delle attività del locale per un restyling interno, atto a migliorare da un lato l’esperienza dei clienti e, dall’altro, trovare una soluzione che ponga fine alle lamentele e permetta a tutti di godere del divertimento maceratese.

"Dati gli articoli, le lamentele e i controlli subiti in questi mesi, abbiamo deciso di fermarci un attimo – spiegano i gestori – e procedere con lavori che rinforzino l’insonorizzazione del locale. Rifaremo le valutazioni acustiche da capo e apporteremo delle modifiche al design interno del Cave che saranno una sorpresa per i futuri ospiti. Abbiamo riscontrato grande collaborazione dalla maggior parte dei vicini, tranne qualche eccezione. Per noi è fondamentale garantire una convivenza serena tra chi vuole divertirsi e chi ha bisogno di riposare".

Al centro migliorie e cambiamenti per rendere il progetto del Cave club ancora più inclusivo e sostenibile, accanto a un calendario di iniziative che porterà in città nuove occasioni di intrattenimento. "Stiamo preparando tante novità per il nostro pubblico, con iniziative che possano coinvolgere una clientela ancora più ampia, dai giovani agli adulti – anticipano Trimarco ed Evangelisti –: verso fine marzo inizieremo con tante date che spazieranno tra teatro, karaoke, serate live e i nostri amati djset. Il nostro locale è nato per dare a tutti la possibilità di divertirsi insieme, nel rispetto reciproco – concludono poi –. Ci prendiamo una pausa per tornare con un Cave club rinnovato e ancora più attento alle esigenze di tutti".