Lo storico Circolo pronto a riaprire

Si approssima la riapertura del Circolo cittadino, storica istituzione di Cingoli, chiusa dall’ottobre del 2022 in conseguenza dei danni che erano stati causati dal terremoto, dopo una parziale fruizione dal 2016. Sono in fase di conclusione i lavori effettuati da Mondo Edil per un milione e 300mila euro. Fanno il punto sulla situazione il presidente Samuele Tittarelli con il vice Roberto Bacchetta, e Gabriela Lampa che in consiglio coordina dal 2019 i corsi dell’Università della terza età dell’Alto Maceratese "Terminata la ristrutturazione, la riapertura è ipotizzata per Natale – prospetta Tittarelli –. Per i locali e il bar, tutti rinnovati, c’è bisogno d’una nuova gestione, di una figura centrale per la piena efficienza del Circolo tutto l’anno: in estate dovrebbe riaprire il giardino per iniziative e intrattenimenti, con l’acquisto di un proiettore per il cinema all’aperto. Comunque non ci siamo fermati, abbiamo preso in affitto spazi vicini a Cingoli, partecipando anche ai campionati di biliardo e mantenendo le proiezioni al cinema Farnese". "Consolidate tutte le strutture portanti – precisa Bacchetta –, rifacendo anche le pavimentazioni e gli impianti, per i soci è stato installato un ascensore dalla via all’ultimo piano. Risanata la facciata, si è cercato di preservare il salone, le rifiniture alle pareti e al controsoffitto".

"È divenuto un autentico gioiello il salone – spiega Lampa – che ha ospitato i corsi dell’Uteam, poi trasferiti grazie alle premure del Comune e della parrocchia".

"Ci piacerebbe – ammette Tittarelli – che partecipassero sponsor a cui, se fissi, potrebbero essere stabilmente dedicati spazi particolar all’interno del circoloi". "Intanto per favorire le adesioni da parte dei giovani – sottolinea Bacchetta – stiamo valutando l’emissione di tessere a prezzi agevolati e la possibilità di concedere la gratuità per tre mesi". "Quindi ripartiremo – continua Tittarelli – dopo aver superato un periodo duro tra Covid e pausa forzata". "Crediamo che il Circolo di Cingoli – conclude Gabriela Lampa – nel Maceratese sia uno dei sodalizi di più spiccata preminenza: ne avremo la conferma dalla riapertura".