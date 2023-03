Lo storico comandante Carbonari ai saluti

di Giorgio Giannaccini

E’ stato salutato ufficialmente ieri mattina, a Palazzo Volpini, il luogotenente Giuseppino Carbonari, storico comandante della caserma dei carabinieri di Porto Recanati, che il 17 marzo – nel giorno del suo 65esimo compleanno – andrà in congedo, dopo 47 anni di onorato servizio. Il nome dice tutto: negli ultimi 24 anni ha guidato in città i militari dell’Arma, e ancora prima (dal 1993 al 1999) aveva comandato la caserma di Porto Potenza. Maresciallo d’altri tempi, e marchigiano doc, è stato un punto di riferimento per la comunità portorecanatese e non solo. In questi anni, lungo la costa del Maceratese, è stato protagonista di svariate operazioni e arresti. Solo per citare i casi di cronaca nera più famosi: fu tra i principali artefici che scoprirono e misero in manette i responsabili dell’omicidio della ballerina romena Andreea Cristina Marin, avvenuto nel gennaio del 2012 nel litorale portopotentino, e poi del duplice assassinio dei coniugi Marconi, a Montelupone, compiuto nel settembre del 2012. Tutto ciò grazie all’acume investigativo e all’operatività sul campo, che lo hanno reso un Maigret dei nostri tempi, ma pure "il maresciallo" per antonomasia. Oltre a questo, c’è stata poi tanta umanità: sempre al servizio del cittadino anche solo per due chiacchiere o un consiglio. D’altronde la sua storia parte da lontano: nato nel 1958 ad Arcevia (nell’Anconetano) e cresciuto a San Lorenzo in Campo (nel Pesarese), si era arruolato nell’Arma a soli 18 anni (nel 1976). Da lì una lunga carriera di successo, partita dalla Sardegna, poi a Ferrara e nel Veneto, dove affrontò la temibile Mala del Brenta, rischiando più volte la vita. Intanto, ieri, il sindaco Andrea Michelini ha consegnato una targa al luogotenente Carbonari, che recitava: "Con profonda stima e gratitudine, per la professionalità e l’amicizia dimostrate dal febbraio 1999 a oggi". Ma non solo: mercoledì sono venuti a salutarlo il generale di brigata Salvatore Cagnazzo (comandante della Legione Marche), il tenente colonnello Paolo Fichera, il colonnello Nicola Candido e il sottotenente Cristian Mucci. Una cosa è certa, l’addio di Carbonari lascerà un vuoto incolmabile che nessuno potrà mai colmare.